Europei U 18 Femminile: buona la prima per l'Italia contro l'Islanda 

RIGA (LETTONIA)- Esordio estremamente positivo per la nazionale Under 18 femminile nella gara d'esordio agli Europei di categoria in programma a Riga in Lettonia. Le azzurre di Stefano Gregoris hanno superato nettamente in tre set 3-0 (25-14, 25-11, 25-10) l'Islanda, formazione apparsa nettamente al di sotto delle potenzialità della formazione italiana. La differenza tecnica e fisica fra le due squadre in campo è apparsa da subito considerevole in tutti i fondamentali (9-0 il parziale nei muri vincenti). Doppia cifra in attacco per Monari Gamba (14 punti per lei con il 75% in attacco) e per Gordon e Legrenzi (12 e 10 punti). Domani, alle ore 16.30 ora italiana, la seconda gara della Pool I di questi Europei Under1 8. Le ragazze di Gregoris si troveranno di fronte la Repubblica Ceca, sempre a Riga, in Lettonia.