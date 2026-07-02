Europei U.22 femminili: le 14 convocate di Gagliardi

L'AIA (OLANDA)- Tutto è pronto per gli Europei Under 22 femminili che si terranno a L’Aia, in Olanda, dal 7 al 12 luglio. Otto squadre si contenderanno il torneo continentale, divise in due gironi da quattro nazioni ciascuno. L’Italia di coach Nino Gagliardi è inserita nella Pool II insieme a Polonia, Portogallo e Serbia. Nella Pool I, invece, ci sono Spagna, Paesi Bassi, Turchia e Ucraina. Le azzurrine - campionesse in carica dopo la vittoria del 2024 e del 2022 quando il torneo era Under21 - esordiranno martedì 7 luglio alle ore 19.30 (ora italiana) contro la Polonia mentre mercoledì 8 luglio saranno impegnate con la Serbia, vice campionesse in carica, sempre alla stessa ora. Infine, giovedì 9 luglio, sarà la volta del Portogallo (19.30).

L’Europeo Under22 femminile è la competizione più giovane in termini di organizzazione da parte della CEV. L’edizione del 2024 si svolse a Copertino (LE) e Lecce, in Italia, dove si tenne anche l’Europeo Under21 del 2022, questa volta ad Andria (BAT) e Cerignola (FG). Nel 2024, MVP e miglior schiacciatrice fu incoronata Beatrice Gardini. Con lei, nella Top7, anche Chidera Blessing Eze (palleggiatrice) e Katja Eckl (centrale).

Le parole del tecnico Nino Gagliardi

« Abbiamo fatto un buon percorso e, nell’ultimo periodo, abbiamo recuperato anche Linda Manfredini e Merit Adigwue che verranno con noi dopo l’esperienza in VNL. Le tre amichevoli contro la Polonia sono state molto interessanti dal punto di vista degli spunti forniti. Già prima del Mondiale, l’anno scorso, avevamo organizzato dei test con questa squadra e l’obiettivo è stato il medesimo di dodici mesi fa: affrontare un avversario ostico prima del torneo. Nonostante le vittorie, ci sono state delle situazioni da gestire, dei set vinti ai vantaggi e dopo questa esperienza abbiamo lavorato ancora di più su alcune situazioni da limare che conoscevamo già bene. La novità rispetto all’anno scorso è che abbiamo coinvolto, in accordo con Marco Mencarelli e Julio Velasco, anche le 2007 e le 2008, che altrimenti, quest’anno, non avrebbero fatto attività internazionale. E devo dire che si sono integrate molto bene nel gruppo. Se parliamo di obiettivi, sappiamo bene che indossare la maglia dell’Italia è un grande privilegio che ti obbliga a cercare di entrare sempre tra le prime quattro di ogni manifestazione, per poi giocarsi le gare che contano per arrivare sempre il più lontano possibile. Parlando di avversari, nel nostro girone, c’è la Polonia, una squadra che, appunto, conosciamo, e poi Portogallo e Serbia che sono squadre che sanno dare del filo da torcere. Molto dipenderà da noi e molto dipenderà anche da quali convocazioni faranno le altre nazionali: l’under22 è una categoria a cavallo con la seniores e ci sono degli elementi che, se ci sono o non ci sono all’interno di un roster, cambiano gli assetti in campo. Noi sappiamo di poter far bene, dovremo vedere, strada facendo, quanto lontano possiamo arrivare, puntando in alto, sempre con umiltà ».

Le 14 convocate

Merit Chinenyenwa Adigwe, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Veronica Quero, Ludovica Tosini (Imoco Volley); Safà Allaoui, Alessia Regoni (Chieri '76 Volleyball); Giorgia Amoruso (Volley Millenium Brescia); Teresa Maria Bosso (Roma Volley); Arianna Gambini (Clai Imola Volley); Caterina Peroni (Agil Volley); Nicole Piomboni (HR Volley Macerata); Helena Sassolini (Futura Volley Giovani); Alessandra Talarico (Volleyrò Casal de' Pazzi).

Lo staff

Saranno presenti allo stage Marco Mencarelli (direttore tecnico), Gaetano Gagliardi (primo allenatore), Daniele Sciarrotta (secondo allenatore), Giulio Bottosso (assistente allenatore), Emanuele Aime (scoutman), Andrea Delvecchio (preparatore atletico), Virginia Braghieri (fisioterapista), Lorenzo Maria Maggioni (medico) e Alessio Di Iorio (team manager).

FASE A GIRONI

Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina

Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo

Il calendario

LA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

7 luglio- Gara 1 - Italia - Polonia (ore 19.30 italiane)

8 luglio - Gara 2 - Serbia - Italia (ore 19.30 italiane)

9 luglio - Gara 3 - Portogallo - Italia (ore 19.30 italiane)

Il calendario completo

Martedì 7 luglio - Gara 1

Pool I

Ore 17.00 - Ucraina - Turchia

Ore 20.30 - Paesi Bassi - Spagna

Pool II

Ore 16.00 - Serbia - Portogallo

Ore 19.30 - Italia - Polonia

Mercoledì 8 luglio Gara 2

Pool I

Ore 17.00 - Turchia - Spagna

Ore 20.30 - Ucraina - Paesi Bassi

Pool II

Ore 16.00 - Portogallo - Polonia

Ore 19.30 - Serbia - Italia

Giovedì 9 luglio Gara 3

Pool I

Ore 17.00 - Spagna - Ucraina

Ore 20.30 - Turchia - Paesi Bassi

Pool II

Ore 16.00 - Polonia - Serbia

Ore 19.30 - Portogallo - Italia

Venerdì 10 luglio - riposo

Sabato 11 luglio Semifinali

Orario da definire - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Orario da definire - 1^ Pool II - 2^ Pool I

Domenica 12 luglio Finali

Ore 15.00 - Finale 3° e 4°

Ore 18.30 - Finale 1° e 2°