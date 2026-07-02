Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Europei U.18 femminili: l'Italia fa il bis contro la Repubblica Ceca

Seconda vittoria per la formazione di Gregoris che si impone per 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) non senza qualche patema contro una squadra fisica e ben messa in campo
3 min
Europei U 18 femminiliItaliaRepubblica Ceca
Europei U.18 femminili: l'Italia fa il bis contro la Repubblica Ceca

RIGA (LETTONIA)-Seconda vittoria per la nazionale femminile di Gregoris agli Europei Under 18. Dopo l'Islanda, oggi a Riga, le azzurrine hanno superato non senza qualche patema, per 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) sulla Repubblica Ceca. L'avversario però non era tra i più semplici da affrontare, soprattutto a livello fisico, capace di tenere in equilibrio nelle prime fasi dei tre set e salendo di intensità nei finali. Un 3-0 combattuto, anche un po’ sofferto in alcuni frangenti del match e per questo ancora più importante e bello. Buona la prova delle centrali Legrenzi (11 punti) e Airhienbuwa (10 punti), con ottime percentuali in attacco e un lavoro a muro determinante per il risultato finale. In doppia cifra, anche Monari

Il primo set vede le ragazze di Gregoris lottare contro avversarie fisiche e grintose. Sotto 5-8 e poi 6-9, le azzurrine mantengono la calma fino a recuperare terreno, affrontando il sorpasso decisivo sul 17-16, con Gregoris che fa prendere campo a Tessariol in posto due. La differenza la fa anche il muro (6-1 il parziale). Da 15 pari, il risultato passa a 22-17 per le azzurrine che chiudono il set con un ace di Manda sul 25-19. Il copione del secondo set è simile al primo con la Repubblica Ceca che parte forte nelle prime fasi e un equilibrio che, questa volta, non si spezzerà fino al 23-25. Le ragazze di coach Krpac annullano due set point alle azzurrine ma sono più fallose, soprattutto in battuta (il parziale si chiude, infatti,  con l'errore dai nove metri di Subrtova). Nel terzo e ultimo set, le azzurrine partono bene (4-1), tenendo il vantaggio fino a metà set ma sempre con le ragazze della Repubblica Ceca sugli scudi. Le est europee passano avanti 12-15 con un buon turno in battuta di Kolacna. Il set scivola via punto a punto: 23-21 per l’Italia, la Repubblica Ceca lavora bene a muro ma alla fine il parziale e il match si chiudono con un’invasione a muro delle ceche. Domani, ore 16.30 italiane, c’è il Belgio. 

 Il tabellino 

ITALIA - REPUBBLICA CECA 3 - 0 (25-19, 25-23, 25-23)

ITALIA: Manda 4, Monari Gamba 12, Airhienbuwa 10, Gordon, Faleschini 6, Legrenzi 11, Grossi (L), Tessariol 5, Russo, Cantoni, ne Boufandar, Cervi, Gibelli. All. Gregoris

REPUBBLICA CECA: Luzna, Subrtova 2, Statska 10, Remesova 13, Siruckova 8, Smiskova 6, Pavlikova (L), Luksikova (L), Topinkova, Pribylova, Necaskova 2, Kolacna, Sedlakova, ne Mouchova. All. Krpac

Durata: 27’, 30’, 29’ Tot: 86’

Italia: 4 a, 11 bs, 12 mv, 26 et

Repubblica Ceca: 6 a, 14 bs, 6 mv, 27 et

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS