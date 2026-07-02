Europei U.18 femminili: l'Italia fa il bis contro la Repubblica Ceca

RIGA (LETTONIA)-Seconda vittoria per la nazionale femminile di Gregoris agli Europei Under 18. Dopo l'Islanda, oggi a Riga, le azzurrine hanno superato non senza qualche patema, per 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) sulla Repubblica Ceca. L'avversario però non era tra i più semplici da affrontare, soprattutto a livello fisico, capace di tenere in equilibrio nelle prime fasi dei tre set e salendo di intensità nei finali. Un 3-0 combattuto, anche un po’ sofferto in alcuni frangenti del match e per questo ancora più importante e bello. Buona la prova delle centrali Legrenzi (11 punti) e Airhienbuwa (10 punti), con ottime percentuali in attacco e un lavoro a muro determinante per il risultato finale. In doppia cifra, anche Monari