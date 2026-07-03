Europei U 18 Femminili: terzo successo azzurro, battuto il Belgio

RIGA (LETTONIA) -Prosegue spedita la marcia delle azzurrine di Gregoris agli Europei U18 femminili di Riga in Lettonia. Tessariol e socie, dopo i successi su Islanda e Repubblica Ceca, stasera hanno superato 3-1 (25-19, 25-12, 17-25, 25-21) il Belgio e vedono sempre più vicina la qualificazione alle semifinali.

Gara a fasi alterne, a tratti in discesa per l'Italia, in altri più difficile, al cospetto di un avversario non sempre continuo ma sicuramente ostico e capace di adattarsi, soprattutto a muro e in difesa. Top scorer del match, Ella Joosen del Belgio con 17 punti, mentre, per l’Italia, nella prima posizione del tabellino va Anita Tessariol con 15 punti (in doppia cifra anche le due centrali, Bianca Legrenzi e Zoe Airhienbuwa). Meno imponente, rispetto ai match contro Islanda e Repubblica Ceca, la differenza a muro fra le due squadre (12-9) e più numerosi gli ace del Belgio rispetto a quelli delle azzurrine (5-7 il parziale in questo fondamentale). Domani, il torneo osserva un giorno di riposo. Si torna in campo domenica 5 luglio, alle 16.30 italiane, contro la Polonia.

L'Italia parte forte nel primo set e prende subito il largo. Un ace di Tessariol vale il 17-10, il Belgio prova a rientrare fino al 18-13 ma le azzurrine controllano il vantaggio e chiudono 25-19 con Faleschini. Dominio italiano anche nel secondo parziale: Legrenzi firma l'8-5 e il punto del definitivo 25-12 dopo un allungo fino al 22-11.

Più combattuto il terzo set, il primo perso dalle azzurrine di Gregoris in questo Europeo. Dopo il 6-6 il Belgio passa avanti per la prima volta (7-8), cresce a muro e in difesa e scappa fino al 17-25, trascinato da Joosen e da un ace di Vandeven. Nel quarto set l'Italia ritrova subito ritmo e continuità (9-5), mantiene il controllo del gioco e chiude 25-21 sull'errore offensivo delle belghe.

Il tabellino

ITALIA - BELGIO 3-1 (25-19, 25-12, 17-25, 25-21)

ITALIA: Legrenzi 13, Manda 5, Monari Gamba 4, Airhienbuwa 10, Tessariol 15, Faleschini 7, Grossi (L), Russo, Cantoni, Gordon 2, Boufandar, ne. Cervi, Gibelli, La Tella. All. Gregoris

BELGIO: Haeck 6, Joosen 17, Jarju 6, Hall 12, Vandeven 7, Van Den Spiegel 6, Schoonis (L), De Ryck (L), Vandecasteele, Vandevin 1, Lambrechts, ne. Maes, Willems. All. Vande Velde

Durata: 26’, 22’, 27’, 29’ Tot: 104'

Italia: 5 a, 9 bs, 12 mv, 27 et

Belgio: 7 a, 12 bs, 9 mv, 33 et

FASE A GIRONI

Pool I (Riga, Lettonia): Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II (Vilnius, Lituania): Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

I RISULTATI NELLA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)

Italia - Polonia (5 luglio 16.30 ora italiana)

Lettonia - Italia (6 luglio 19.00 ora italiana)

Spagna - Italia (8 luglio 14.00 ora italiana)

Turchia - Italia (9 luglio 11.30 ora italiana)