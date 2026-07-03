VNL: L'Italia ad Hong Kong con le big  

CERVIA (RAVENNA)-L'Italia è pronta ad affrontare la fase finale della VNL. Velasco, dopo una settimana di intensa preparazione svolta a Cervia, ha deciso di convocare le big assenti fino ad oggi. Fra le quattrodici convocate tornano Orro, Egonu,Sylla e Danesi, si appresta a tuffarsi nella week 3 di VNL in programma ad Hong-Kong (Cina) dall’8 al 12 luglio. Nell’avveniristica Kai Tak Arena, l’Italia affronterà Ucraina (8 luglio alle ore 11:00 italiane), Belgio (10 luglio alle ore 14:30 italiane), Canada (11 luglio alle ore 10:30 italiane), e Cina (12 luglio alle ore 14:00 italiane) con l’obiettivo di staccare il pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio). Le azzurre, attualmente terze in classifica generale con 6 vittorie e 2 sconfitte, alle spalle di Stati Uniti e Brasile (le uniche due squadre contro cui l’Italia ha perso nelle precedenti due week), approdano ad Hong-Kong con un duplice obiettivo: consolidare il proprio piazzamento in ottica Finals e migliorare, giorno dopo giorno, forma fisica e intesa tecnica di un team tornato al gran completo.