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La Fipav celebra a Napoli la Giornata Internazionale della Pallavolo

Il prossimo 7 luglio la Federazione Italiana Pallavolo realizzerà in Piazza del Plebiscito una suggestiva installazione luminosa che, attraverso giochi di luce e scritte dedicate, renderà omaggio al volley nazionale ed internazionale
2 min
napoliFipavPiazza del Plebiscito
La Fipav celebra a Napoli la Giornata Internazionale della Pallavolo
NAPOLI- La Federazione Italiana Pallavolo celebrerà la Giornata Internazionale della Pallavolo, in programma il prossimo 7 luglio, con un'iniziativa simbolica nel cuore di Napoli. Sarà infatti Piazza del Plebiscito a ospitare una suggestiva installazione luminosa che, attraverso giochi di luce e scritte dedicate, renderà omaggio a uno degli sport più amati e praticati al mondo. 

L'iniziativa rappresenta un momento di celebrazione della pallavolo e, al tempo stesso, un'importante occasione per proiettare lo sguardo verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno. Mancano infatti poco più di due mesi al match inaugurale di EuroVolley Maschile 2026, che si disputerà proprio nella straordinaria cornice di Piazza del Plebiscito, destinata a trasformarsi in un'arena a cielo aperto per accogliere migliaia di appassionati. Con questa installazione, la FIPAV intende ribadire il forte legame tra la città di Napoli e la grande pallavolo internazionale, valorizzando uno dei luoghi simbolo del patrimonio italiano e avvicinando cittadini e visitatori all'atmosfera di un evento destinato a entrare nella storia dello sport. Le luci e i messaggi che illumineranno Piazza del Plebiscito nella serata del 7 luglio saranno un invito a condividere i valori che rendono unica la pallavolo: passione, inclusione, spirito di squadra e partecipazione. Un'anticipazione ideale di quello che, tra poche settimane, sarà il conto alla rovescia verso l'inizio di EuroVolley Maschile 2026 e di una grande festa dello sport che vedrà Napoli protagonista sulla scena europea.

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