L?Under 18 di Fanizza ricevuta dal Comune di Grottazzolina

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Graditissimo momento istituzionale per la nazionale Under 18 Maschile di Vincenzo Fanizza che oggi è stata ricevuta nel palazzo Comunale di Grottazzolina dal Sindaco Alberto Antognozzi e dal Vicesindaco Marco Alici, che hanno voluto salutare e ringraziare il gruppo azzurro che in questi giorni sta sostenendo uno stage congiunto al Pala Grotta.

Per la Nazionale questo sarà l’ultimo ritiro prima dei Campionati Europei di categoria; manifestazione in programma dal 7 al 18 luglio a Porto San Giorgio (FM) e Cisterna di Latina (LT), con l’Italia che sarà sempre impegnata nelle Marche.

Le parole del Sindaco Alberto Antognozzi

« Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa sala istituzionale del nostro Comune. Il mio, oltre che un benvenuto, vuole anche essere un ringraziamento. Avervi qui per questo collegiale, insieme ai vostri pari età della Polonia, prima dei Campionati Europei è un onore. Il ringraziamento va esteso ovviamente anche al presidente federale Giuseppe Manfredi e al presidente del Comitato Territoriale Fabio Carboni. Un grazie speciale anche alla Yuasa Battery Grottazzolina che è sempre di supporto per questo evento. Per noi è un grandissimo riconoscimento, non solo per il paese ma per tutto il territorio che vive di pallavolo. Qui si vive per questo sport, potremmo essere definiti una ‘Volley City’, si respira pallavolo in ogni angolo del paese. Chiudo facendo un grandissimo in bocca al lupo a voi ragazzi e allo staff per questo Europeo e anche per il futuro ».

Le parole del Presidente CT FIPAV Ascoli Piceno-Fermo Fabio Mariano Carboni

« Voglio ringraziare l’intera amministrazione comunale per l’ospitalità, l’attenzione e la dedizione che ha portato in campo per questo evento. Un grande grazie anche a tutto lo staff tecnico per la grande disponibilità. Ringrazio l’intero gruppo squadra per essere qui prima di una gara amichevole, perché so comunque che non è scontato. Ci tengo a fare i complimenti a tutti voi ragazzi, perché in questi giorni ho visto grande rispetto e grande impegno per il lavoro quotidiano che fate. Siete un vero esempio per tutti i giovani ».

Le parole del tecnico dell’Under 18 Vincenzo Fanizza

« Sono stato tantissime volte a giocare qui a Grottazzolina, sia in serie B sia in A2, quando ero a Castellana. Questa regione continua ad essere un punto di riferimento per la pallavolo italiana. Il lavoro che fanno questa città e questa società di pallavolo per il territorio è immenso. L’appuntamento odierno, qui in Comune, mi fa veramente piacere perché questi sono eventi che mettono in mostra i veri valori dello sport. I nostri ragazzi sono sempre emozionati quando indossano la maglia azzurra e questo vostro invito rafforza la loro esperienza, perché rappresentare un intero movimento anche davanti alle istituzioni è importantissimo ».