La maschile di sitting volley in raduno al Centro Pavesi

MILANO-Nuovo raduno della nazionale maschile di sitting volley che sta intensificando la preparazione in vista dei Campionati Europei di Division B, in programma a Liberec (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto. Su indicazione del direttore tecnico Pasquale D'Aniello e del primo allenatore Marcello Marchesi, sono stati convocati tredici giocatori che si ritroveranno nel Centro Pavesi di Milano dal 10 al 13 luglio per uno stage di allenamento.
I 13 convocati
Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (CUS Verona); Sergio Ignoto, Giancarlo Quinto (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (ASD Fiano Romano); Davide Nadai (GIS Volley Sacile); Marco Quinto (Nuova Vesuvio Volley).
Lo staff
Saranno presenti allo stage Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Alberto Maria Nicoli (scoutman), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Antonella Iemma (fisioterapista), Giovanni Cilia (medico) e Matteo De Robertis (team manager).