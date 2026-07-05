La maschile di sitting volley in raduno al Centro Pavesi

MILANO-Nuovo raduno della nazionale maschile di sitting volley che sta intensificando la preparazione in vista dei Campionati Europei di Division B, in programma a Liberec (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto. Su indicazione del direttore tecnico Pasquale D'Aniello e del primo allenatore Marcello Marchesi, sono stati convocati tredici giocatori che si ritroveranno nel Centro Pavesi di Milano dal 10 al 13 luglio per uno stage di allenamento.