Europei U 18 Femminili: azzurre ancora vincenti, travolta la Polonia

L’Italia non ha lasciato molto per strada (solo 13 errori in tre set) facendo registrare una supremazia a muro (12-6) e in battuta (5-0 il parziale degli ace). Top scorer, Anita Tessariol con 16 punti e un ottimo 52% in attacco, mentre sul filo della rete è Bianca Legrenzi a farla da padrona con 9 punti a muro. Il prossimo appuntamento con la Pool I, per la gara numero 5, è previsto per domani, lunedì 6 luglio: alle ore 19 italiane, l’Italia affronta le padrone di casa della Lettonia.

L'Italia prende subito in mano il primo set grazie al muro di Alessia Manda (8-6) e all'ace di Lisa Monari Gamba che vale il +4 (12-8). Le azzurre aumentano progressivamente il ritmo, arrivando subito a vantaggi importanti (il 15-10 è di Giulia Faleschini). Le due squadre in campo offrono una pallavolo efficace, fatta di attacchi potenti e scambi lunghi. Decisivo anche il turno al servizio di Tessariol, che propizia il break del 20-11, chiuso dalla fast di Legrenzi. La Polonia prova a rallentare la corsa dell'Italia con Czerwonka che mette a segno i tre punti finali della Polonia, ma il set si chiude senza problemi sul 25-16 con l'attacco da posto quattro di Tessariol. Più equilibrato il secondo parziale, con la Polonia che trova il vantaggio sul 9-10. Le due squadre procedono punto a punto fino al 17-17, poi arriva l'allungo decisivo dell'Italia, che piazza un break fino al 24-19. A chiudere il set sul 25-19 è il muro vincente della coppia Legrenzi-Faleschini. Nel terzo set le azzurre partono forte (7-4) e costruiscono rapidamente un vantaggio sempre più ampio, spingendosi fino al 23-12. Un muro di Legrenzi regala il match point, mentre il punto finale è un muro su Mrozek per il definitivo 25-12.

Il tabellino

ITALIA - POLONIA 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

ITALIA: Legrenzi 12, Manda 1, Monari Gamba 15, Airhienbuwa 5, Tessariol 16, Faleschini 7, Grossi (L), Gordon, Russo, Cantoni, ne Boufandar, Gibelli. All. Gregoris

POLONIA: Karsznia 1, Grosicka 7, Pisniak 1, Koprowska 4, Mrozek 1, Bladocha 8, Jamrozek (L), Czerwonka 5, Michelson, Grochowska, Mikolajczac, Szymczyk (L), ne Staniaszek. All. Staniucha - Szczur

Durata: 24’, 24’, 23’ Tot: 71’

Italia: 5 a, 9 bs, 12 mv, 13 et

Polonia: 0 a, 7 bs, 6 mv, 23 et

FASE A GIRONI

Pool I (Riga, Lettonia): Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II (Vilnius, Lituania): Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

I RISULTATI NELLA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)

Italia - Polonia 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Lettonia - Italia (6 luglio 19.00 ora italiana)

Spagna - Italia (8 luglio 14.00 ora italiana)

Turchia - Italia (9 luglio 11.30 ora italiana)