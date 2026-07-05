VNL: l'Italia vola ad Hong Kong con tutte le big

MILANO- Inizia oggi la spedizione azzurra in Asia per il rush finale di Volleyball Nations League 2026. L’Italia del CT Julio Velasco questa mattina, con un volo diretto da Malpensa, volerà alla volta di Hong-Kong dove dall’8 al 12 luglio sarà impegnata nella terza week intercontinentale di VNL. Le azzurre, a caccia del pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio), affronteranno alla Kai Tak Arena Ucraina, Belgio, Canada e Cina forti di una classifica generale che al momento le vede terze con 6 vittorie e 2 sconfitte alle spalle di Stati Uniti e Brasile.