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VNL: l'Italia vola ad Hong Kong con tutte le big

La nazionale di Velasco 8 al 12 luglio sarà impegnata nella terza week intercontinentale di VNL dove si gioca molto il vista delle Finals. Orro, Egonu, Danesi e Sylla convocate per la prima volta dal CT
3 min
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VNL: l'Italia vola ad Hong Kong con tutte le big

MILANO- Inizia oggi la spedizione azzurra in Asia per il rush finale di Volleyball Nations League 2026. L’Italia del CT Julio Velasco questa mattina, con un volo diretto da Malpensa, volerà alla volta di Hong-Kong dove dall’8 al 12 luglio sarà impegnata nella terza week intercontinentale di VNL. Le azzurre, a caccia del pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio), affronteranno alla Kai Tak Arena Ucraina, Belgio, Canada e Cina forti di una classifica generale che al momento le vede terze con 6 vittorie e 2 sconfitte alle spalle di Stati Uniti e Brasile.  

Le 14 azzurre per la week 3 di Hong-Kong

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro. 

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr. 

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino. 

Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Julio Velasco

2° Allenatore: Massimo Barbolini 

Assistente All.: Juan Manuel Cichello

Preparatore Atletico: Pietro Muneratti

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Monica Fabbri

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi

Team Manager: Marcello Capucchi

Calendario Pool 8 – Hong-Kong (Cina)

8 luglio

Belgio – Rep. Dominicana ore 5:30

Ucraina – Italia ore 11:00

Cina – Canada ore 14:30

9 luglio

Belgio – Canada ore 11:00

Cina – Ucraina ore 14:30 

10 luglio

Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00

Belgio – Italia ore 14:30

11 luglio

Italia – Canada ore 10:30

Cina – Rep. Dominicana ore 14:00 

12 luglio

Belgio – Ucraina ore 5:00

Canada – Rep. Dominicana ore 10:30

Italia – Cina ore 14:00

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