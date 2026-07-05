VNL: l'Italia vola ad Hong Kong con tutte le big

MILANO- Inizia oggi la spedizione azzurra in Asia per il rush finale di Volleyball Nations League 2026. L’Italia del CT Julio Velasco questa mattina, con un volo diretto da Malpensa, volerà alla volta di Hong-Kong dove dall’8 al 12 luglio sarà impegnata nella terza week intercontinentale di VNL. Le azzurre, a caccia del pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio), affronteranno alla Kai Tak Arena Ucraina, Belgio, Canada e Cina forti di una classifica generale che al momento le vede terze con 6 vittorie e 2 sconfitte alle spalle di Stati Uniti e Brasile.
Le 14 azzurre per la week 3 di Hong-Kong
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Julio Velasco
2° Allenatore: Massimo Barbolini
Assistente All.: Juan Manuel Cichello
Preparatore Atletico: Pietro Muneratti
Scoutman: Massimiliano Taglioli
Medico: Monica Fabbri
Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi
Team Manager: Marcello Capucchi
Calendario Pool 8 – Hong-Kong (Cina)
8 luglio
Belgio – Rep. Dominicana ore 5:30
Ucraina – Italia ore 11:00
Cina – Canada ore 14:30
9 luglio
Belgio – Canada ore 11:00
Cina – Ucraina ore 14:30
10 luglio
Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00
Belgio – Italia ore 14:30
11 luglio
Italia – Canada ore 10:30
Cina – Rep. Dominicana ore 14:00
12 luglio
Belgio – Ucraina ore 5:00
Canada – Rep. Dominicana ore 10:30
Italia – Cina ore 14:00