Europei U 18 Maschili: Italia all'esordio contro la Serbia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- L’attesa è finita. Si alzerà domani, martedì 7 luglio, il sipario sulla diciassettesima edizione dei Campionati Europei Under 18 maschili; manifestazione che si terrà, fino al 18 del mese, nelle città di Porto San Giorgio (FM) e Cisterna di Latina (LT). La città marchigiana ospiterà la pool I, dov’è inserita l’Italia di Vincenzo Fanizza insieme a Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia e Islanda, più semifinali e finali. Nel Lazio, invece, andranno in scena tutti i match della pool II che vedranno protagoniste Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.

Gli azzurrini, che si presenteranno a questo Europeo da vicecampioni in carica, grazie alla medaglia d’argento conquistata nel 2024 a Sofia (Bulgaria), esordiranno domani alle ore 20 al PalaSavelli contro la Serbia. Massari e compagni saranno poi impegnati, sempre alle ore 20, nelle altre sei partite del girone nelle giornate di mercoledì 8, giovedì 9; sabato 11; domenica 12; martedì 14 e mercoledì 15. I ragazzi di Vincenzo Fanizza si trovano nelle Marche dal 28 giugno; data di inizio del collegiale congiunto con la Polonia, svoltosi al Pala Grotta di Grottazzolina, che ha visto disputarsi tra le due formazioni anche tre incontri amichevoli

Questo evento sancirà, dunque, il ritorno di un Campionato Europeo giovanile di pallavolo nella nostra penisola. L’ultima volta che l’Italia aveva ospitato una rassegna continentale, infatti, era stata nel 2024 con l’under 22 femminile in Puglia e più precisamente nelle città di Lecce e Copertino (LE).

Nel corso della mattinata, dopo la consueta preliminary inquiry, verranno resi noti i 14 azzurrini che prenderanno parte al torneo e i roster di tutte le nazionali partecipanti.

Le parole del tecnico Vincenzo Fanizza

« Abbiamo giocato tre partite amichevoli contro la Polonia e le abbiamo perse tutte e tre. Loro sono una squadra molto ben attrezzata sia fisicamente che tecnicamente e proprio per questo abbiamo scelto di averli con noi in questo collegiale. Da queste gare, però, abbiamo sicuramente tratto degli spunti importanti per migliorare. Questo è un gruppo nuovo che non ha ancora disputato manifestazioni internazionali. Abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi già a gennaio, riconvocandoli all’inizio di giugno. Stanno lavorando insieme da più di tre settimane e stanno dando il massimo. Sono convinto che dimostreremo in campo di aver fatto un buon lavoro. Siamo chiaramente convinti che i nostri avversari siano molto forti. Possiamo citare ad esempio Polonia, Turchia e Serbia; tutte formazioni molto competitive a livello fisico. Noi dobbiamo spingere tutti insieme e cercare di fare bene. Giocare l’Europeo in casa potrà anche permetterci di avere tanta gente a tifare per noi ».

FASE A GIRONI

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.

Il calendario gare dell’Italia al Palasavelli

Pool I:

07/07 ore 20: Italia-Serbia

08/07 ore 20: Italia-Finlandia

09/07 ore 20: Grecia-Italia

11/07 ore 20: Italia-Polonia

12/07 ore 20: Islanda-Italia

14/07 ore 20: Italia-Slovenia

15/07 ore 20: Turchia-Italia

Il calendario gare completo

07/07 - Gara 1

Pool I

Ore 12.30: Polonia - Islanda

Ore 15.00: Finlandia - Turchia

Ore 17.30: Grecia-Slovenia

Ore 20: Italia-Serbia

Pool II

Ore 12.30: Olanda-Romania

Ore 15.00: Francia-Bulgaria

Ore 17.30: Germania-Belgio

Ore 20: Spagna-Repubblica Ceca

08/07 - Gara 2

Pool I

Ore 12.30: Turchia-Grecia

Ore 15.00: Islanda-Serbia

Ore 17.30: Slovenia-Polonia

Ore 20: Italia-Finlandia

Pool II

Ore 12.30: Bulgaria-Germania

Ore 15.00: Romania-Repubblica Ceca

Ore 17.30: Belgio-Olanda

Ore 20: Spagna-Francia

09/07 - Gara 3

Pool I

Ore 12.30: Islanda-Slovenia

Ore 15.00: Polonia-Turchia

Ore 17.30: Finlandia-Serbia

Ore 20: Grecia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Romania-Belgio

Ore 15.00: Olanda-Bulgaria

Ore 17.30: Francia-Repubblica Ceca

Ore 20: Germania-Spagna

10/07 – riposo

11/07 - Gara 4

Pool I

Ore 12.30: Serbia-Slovenia

Ore 15.00: Finlandia-Grecia

Ore 17.30: Turchia-Islanda

Ore 20: Italia-Polonia

Pool II

Ore 12.30: Repubblica Ceca-Belgio

Ore 15.00: Francia-Germania

Ore 17.30: Bulgaria-Romania

Ore 20: Spagna-Olanda

12/07 - Gara 5

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Serbia

Ore 15.00: Finlandia-Polonia

Ore 17.30: Slovenia-Turchia

Ore 20: Islanda-Italia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca

Ore 15.00: Francia-Olanda

Ore 17.30: Belgio-Bulgaria

Ore 20: Romania-Spagna

13/07 – riposo

14/07 - Gara 6

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Polonia

Ore 15.00: Serbia-Turchia

Ore 17.30: Finlandia-Islanda

Ore 20: Italia-Slovenia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Olanda

Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria

Ore 17.30: Francia-Romania

Ore 20: Spagna-Belgio

15/07 - Gara 7

Pool I

Ore 12.30: Finlandia-Slovenia

Ore 15.00: Grecia-Islanda

Ore 17.30: Serbia-Polonia

Ore 20: Turchia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Francia-Belgio

Ore 15.00: Germania-Romania

Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda

Ore 20: Bulgaria-Spagna

16/07 – Riposo

17/07 - Semifinali

Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto