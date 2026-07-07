Europei U 18 Femminili: L'Italia suona la quinta contro la Lettonia

La gara è stata ben giocata dalle azzurre che a muro hanno messo in campo tutta lo strapotere del roster, con l’inserimento al centro di Marina La Tella (5 muri e il 100% in attacco) e Ginevra Gibelli (2 muri), per un totale di 16 muri vincenti di squadra. Campo anche per Giulia Gordon da opposta, Laila Cantoni in regia e, nel finale, Sara Boufandar in banda. Un match che ha messo in evidenza la solidità del gruppo in vista delle fasi più importanti del torneo. Domani, appuntamento alle ore 14 italiane per la penultima gara del girone: dall’altra parte della rete ci sarà la Spagna.

L'Italia insegue soltanto nella prima parte del set inaugurale, con la Lettonia avanti fino al 12-10, prima del sorpasso azzurro (13-15 con ace di Tessariol). Da lì le ragazze di Gregoris prendono il controllo del gioco, chiudendo 25-18 con il pallonetto vincente di Faleschini. Il secondo parziale è a senso unico: le azzurre scappano subito (3-13), trovando continuità: è di La Tella il muro del definitivo 25-11. Nel terzo set, dopo un tentativo di rientro della Lettonia (da 7-12 a 10-12), l'Italia ristabilisce le distanze con il muro di Manda. Chiude Boufandar 16-25.

Il tabellino

LETTONIA - ITALIA 0-3 (18-25, 11-25, 16-25)

LETTONIA: Liepa 2, Bodgane 2, Racina 11, Skalbe 1, Bukovska 6, Redliha 2, Arhipova (L). Armale 2, Kikuste, Miloslavska (L), Nesterova, ne. Bruvere, Bole, Rozina. All. Keiss

ITALIA: Legrenzi 9, Manda 2, Monari Gamba 7, Airhienbuwa 1, Tessariol 6, Faleschini 5, Grossi (L), Cantoni 1, Russo, La Tella 9, Boufandar 1, ne. Cervi (L). All Gregoris

Durata set: 23’, 21’, 23’ Tot: 67'

Lettonia: 5 a, 9 bs, 2 mv, 20 et

Italia: 2 a, 12 bs, 16 mv, 22 et

FASE A GIRONI

Pool I (Riga, Lettonia): Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II (Vilnius, Lituania): Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

I RISULTATI NELLA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)

Italia - Polonia 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Lettonia - Italia 0-3 (18-25, 11-25, 16-25)

Spagna - Italia (8 luglio 14.00 ora italiana)

Turchia - Italia (9 luglio 11.30 ora italiana)