Vernissage a Roma degli Europei di Volley

ROMA- Ideale taglio del nastro oggi dei Campionati Europei 2026 di pallavolo nella Sala Autorità della Tribuna Monte Mario dello Stadio Olimpico dove si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione. La manifestazione si svolgerà in Italia dal 10 al 26 settembre nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano. La rassegna continentale sarà co-organizzata insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania.

Le parole del presidente Giuseppe Manfredi

« Ripartiamo nel ricordo dell'Europeo 2023 perché è stato un successo sia dal punto di vista economico che sportivo. Oggi siamo di nuovo qui per organizzare un nuovo Campionato Europeo e ci auguriamo possa essere un grande successo anche di pubblico. Vogliamo realizzare questa manifestazione per tutti coloro che amano questo meraviglioso sport, per i bambini che iniziano a giocare e per tutte le società che, con il loro lavoro quotidiano, sorreggono il nostro movimento. I Campionati Europei cominceranno a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. L'Opening Match è praticamente sold out e questo ci riempie di soddisfazione ».

Le parole del presidente della CEV Roko Sikirić

« Saluto tutte le istituzioni presenti e tutti gli amici della pallavolo. Per la CEV questo non è soltanto uno degli eventi più competitivi al mondo, ma rappresenta molto di più. Sappiamo quanto la FIPAV sia capace di organizzare grandi manifestazioni e siamo certi che sarà un altro successo. Le Nazionali italiane sono tra le più vincenti al mondo. Questo Europeo dovrà unire le nazionali e i popoli. Ringrazio le istituzioni e tutti i partner che sostengono EuroVolley 2026 ».

Le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi

« Siamo sul tetto del mondo, sia nel maschile che nel femminile. Il dna di questa federazione è la pratica sportiva diffusa. Le vittorie sono propedeutiche per una crescita della domanda. Si aprono le palestre e si costruiscono nuovi impianti, allargando il profilo delle opportunità. Complimenti per tutto quello che si sta facendo, insieme. La pallavolo cerca sempre l’armonia con le istituzioni. Parliamo di grandi avvenimenti ma abbiamo anche avvenimenti diversamente grandi, come i giochi della gioventù e il sitting volley. Gli Europei saranno una meravigliosa competizione ».

Le parole del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida

« L'alimentazione e lo sport devono andare di pari passo. I nostri ministeri lavorano insieme nell'ottica della prevenzione, insieme anche al CONI e alla FIPAV. Con la pallavolo abbiamo sviluppato importanti progetti raccontando la pasta italiana attraverso gli atleti azzurri. Voglio salutare Ferdinando De Giorgi e ricordare quando mi parlò del valore della maglia azzurra. Nella pallavolo c'è un forte senso di appartenenza nazionale. Parallelamente ai successi delle Nazionali abbiamo raggiunto un altro grande traguardo con il riconoscimento della cucina italiana patrimonio UNESCO. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Made in Italy ».

Le parole Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi

« Stiamo completando la settimana di lavoro prima della terza week di Volleyball Nations League in Giappone, una tappa importante per conquistare l'accesso alle Finals. La VNL permette di dare spazio a tanti ragazzi e tutti dimostrano un forte senso di appartenenza. Dopo una vittoria bisogna accettare una nuova sfida: le medaglie conquistate vanno lasciate alle spalle per continuare a crescere. Il gruppo ha già vissuto esperienze importanti tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Ricordo con piacere il calore ricevuto durante l'Europeo 2023 e spero di rivivere le stesse emozioni anche nel 2026 davanti al nostro pubblico. Michieletto? Il recupero procede molto bene ».

Le parole del capitano azzurro Simone Giannelli

« La VNL è una competizione particolare che permette di far crescere tanti giovani. Ognuno contribuisce al risultato della squadra. Le aspettative su di noi sono sempre elevate, ma noi pensiamo a lavorare e divertirci. Abbiamo una responsabilità verso tutti coloro che ci seguono e vogliamo essere un esempio. Davanti al pubblico italiano daremo, come sempre, tutto quello che abbiamo. Non bisogna mai sentirsi arrivati: bisogna continuare a studiare e migliorarsi ogni giorno ».

Tra gli interventi istituzionali anche quello dell'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, che ha sottolineato il valore del modello organizzativo della FIPAV, la diffusione della pallavolo sul territorio, l'importanza del Centro Pavesi di Milano e il progetto federale dedicato allo sviluppo dell'impiantistica sportiva che prevedrà la realizzazione di 30 impianti sportivi in tutta Italia.

Le parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio

« Posso annunciare che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla gara inaugurale dei Campionati Europei in programma a Piazza del Plebiscito, a Napoli ».

Buonfiglio ha poi evidenziato come il successo della pallavolo italiana sia il risultato di un sistema fondato sul lavoro quotidiano di società, tecnici, dirigenti e federazione.

« Il segreto della pallavolo è aver costruito un terreno fertile fatto di tecnici, strutture e atleti. Gli Europei rappresenteranno un'occasione straordinaria per vedere nelle quattro città italiane alcuni dei migliori giocatori del mondo. Lo sport di base e l'attività delle federazioni sono due facce della stessa medaglia: insieme si costruiscono i grandi risultati ».

Nel corso della conferenza è stata inoltre presentata la partnership tra CEV ed Enel, con gli interventi del presidente Roko Sikirić e di Francesca Gostinelli, Head of Enel Italia. Nella parte conclusiva dell'evento Roberto Lamborghini ha illustrato l'analisi predittiva aggiornata sull'impatto economico che EuroVolley 2026 avrà sui territori coinvolti.

A chiudere la conferenza è stato Iacopo Volpi, che ha presentato il progetto editoriale dedicato agli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo. Volpi ha illustrato il docufilm ufficiale, attualmente in fase di realizzazione, che ripercorrerà gli ottant'anni di storia della Federazione attraverso immagini d'archivio, testimonianze e racconti dei protagonisti, celebrando il percorso che ha portato la pallavolo italiana ai vertici mondiali.