Europei U 18 Femminili: l'Italia supera anche la Spagna

RIGA (LETTONIA)-Sesto successo in altrettanti incontri per la nazionale Femminile Under 18 agli Europei di Riga. La formazione di Gregoris però stasera ha dovuto faticare per battere un'agguerrita Spagna che ha messo alla frusta le azzurre aggiudicandosi il primo set e lottando punto a punto nel secondo. Dal terzo in poi è uscita fuori tutta la forza tecnica della nostra rappresentativa, ancora imbattuta, che si è imposta 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21). Le ragazze di Stefano Gregoris, però, dopo un primo set a rincorrere (perso 20-25) e un secondo parziale recuperato nel finale e vinto ai vantaggi 26-24, trova la via del gioco visto nelle altre gare di questa Pool I e vince il terzo set lasciando le avversarie a 16. Nell’ultimo set, l’Italia e la Spagna se la giocano punto a punto ma poi le azzurrine strappano il set, recuperando prima dal 16-19 al 20 pari, e poi chiudendo nel finale con un un buon gioco a muro di Lisa Monari Gamba, un ace di Bianca Legrenzi e un attacco vincente di Giulia Gordon. Domani, giovedì 9 luglio, l’ultimo atto della Pool II: alle 11.30, c’è la Turchia, avversario ostico, anche lei ai vertici del girone. La gara è particolarmente importante perché deciderà gli accessi alle semifinali, previste per sabato 11 luglio, dopo un giorno di riposo previsto per venerdì 10 luglio.