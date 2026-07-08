Europei U 22 Femminili: secondo successo per l'Italia contro la Serbia

L'AIA (OLANDA)- Partita combattuta ma ancora vincente per l'Italia Under 22 Femminile agli Europei di categoria. Dopo la Polonia supera anche la Serbia per 3-1 (25-19, 27-25, 21-25, 25-19) al termine di una partita combattuta ma che alla fine le azzurre fanno propria contro una squadra solida in difesa e ostica in tutti i fondamentali (grande differenza solo in battuta con un parziale ace di 12-2 a favore dell'Italia). In cabina di regia, Gagliardi alterna Sassolini e Allaoui mentre in doppia cifra, per le azzurrine, ci vanno in quattro: 20 punti per Adigwue (40% in attacco per lei), 15 di Manfredini, 18 di Amoruso e 11 per Piomboni. Appuntamento per domani con la terza e ultima gara della Pool II: alle 19.30, c’è il Portogallo.