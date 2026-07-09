Europei U 18 Femminili: la sconfitta con la Turchia costa il primo posto all'Italia

Per conoscere gli accoppiamenti delle semifinali, bisognerà attendere la fine delle ultime gare della Pool II, nettamente più equilibrata: ancora incerti sia il primo e che il secondo posto. Sarà un affare tra Francia e Ungheria quello per il primato, per decidere chi affronterà l'Italia; e tra Francia, Ungheria, Bulgaria e Paesi Bassi per decidere chi affronterà la Turchia, in virtù del secondo posto.

Tornando al match con la Turchia, le azzurrine di Stefano Gregoris reagiscono e, sotto di 2 set a 0, portano il match al tie break, con grande determinazione, supportate dal muro. Dopo aver preso le misure alle attaccanti turche, prestanti e fisiche e aiutate da un bel lavoro in seconda linea, l’Italia cede solo al quinto set, mettendo a referto 38 errori in totale contro i 23 delle avversarie. Per le azzurrine, buona gara a muro, con Legrenzi e La Tella autrici, in due, di 15 muri su 22 di squadra (9 Legrenzi e 6 La Tella) mentre è Anita Tessariol la top scorer di giornata con 21 punti. Appuntamento, quindi per le ore 17 di sabato 11 luglio per la prima semifinale europea, contro una tra Ungheria e Francia.

La Turchia parte meglio nel primo set (8-6), ma l'Italia reagisce e resta sempre a contatto. Nel finale, le azzurrine arrivano sul 24 pari, dopo essere stata avanti anche 20-22, prima di subire il ritorno delle padrone di casa, trascinate da Turkyasar. Il set si chiude 27-25. Nel secondo parziale regna l'equilibrio fino al 12 pari, poi la Turchia allunga grazie all'efficacia in attacco delle bande e a una scatenata Turkyasar, imponendosi 25-18.

L'Italia riapre la gara nel terzo set con un avvio deciso (0-4) e i muri di La Tella e Tessariol, gestendo il vantaggio fino al 20-25. Nel quarto parziale, le azzurrine completano la rimonta: La Tella firma il 17 pari, Faleschini trova il break decisivo con un pallonetto leggero e preciso, mentre i muri di Tessariol e Legrenzi valgono il 20-25 del 2-2. Al tie-break - Laila Cantoni in campo dall’inizio in cabina di regia - l'Italia gira avanti 7-8 e vola sull'8-10, ma la Turchia reagisce con il muro e gli attacchi di Ozengin; nel finale un ace di Ozerol fissa il 15-11 che consegna il successo alle padrone di casa.

Il tabellino

TURCHIA - ITALIA 3-2 (27-25, 25-18, 20-25, 20-25, 15-11)

TURCHIA: Yener 3, Baygara 7, Balik 11, Uysalkan 22, Turkyasar 18, Ozerol 9, Luleci (L), Zeren (L), Ozen 2, Demirag 1, Ozengin 1, ne. Guzonijc, Feray, Alpay. All. Akif Gokhan

ITALIA: Monari Gamba 12, La Tella 11, Tessariol 21, Faleschini 9, Legrenzi 17, Manda 2, Grossi (L), Cantoni 2, Russo 1, Gordon 1, ne Boufandar, Cervi, Airhienbuwa, Gibeli. All. Gregoris

Durata: 30’, 26’, 27’, 28’, 15’ Tot: 126’

Turchia: 7 a, 7 bs, 12 mv, 23 et

Italia: 3 a, bs 5, 22 mv, 38 et

Calendario delle semifinali e finali

Semifinali - Riga (Lettonia)

Sabato 11 luglio ore 15 (ore 14 italiane) - Turchia - 2^ Pool II

Sabato 11 luglio ore 18 (ore 17 italiane) - 1^ Pool II - Italia

Finali - Riga (Lettonia)

Domenica 12 luglio ore 15 (ore 14 italiane) - Finale 1° / 2° posto

Domenica ore 18 (ore 17 italiane) - Finale 3° / 4 ° posto

FASE A GIRONI

Pool I (Riga, Lettonia): Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II (Vilnius, Lituania): Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

I risultati nella fase a gironi dell’Italia

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)

Italia - Polonia 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Lettonia - Italia 0-3 (18-25, 11-25, 16-25)

Spagna - Italia 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21)

Turchia - Italia 3-2 (27-25, 25-18, 20-25, 20-25, 15-11)