VNL: Italia in partenza per Osaka per l'ultima Week

OSAKA (GIAPPONE)-L'Italia di De Giorgi è in procinto di partire per Osaka (giappone) dove si svolgerà l'ultima week di VNL prima delle Finals. Appuntamento fondamentale per la nostra nazionale a caccia dei punti per qualificarsi. L’Italia, attualmente sesta nella classifica generale con 5 vittorie e 16 punti, ritrova per questa tappa, oltre a capitan Giannelli, anche Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo. Il CT punta dunque sui suoi big per centrare l'obiettivo. Dopo l’ultima settimana di lavoro a Cavalese, durante la quale gli azzurri hanno anche disputato una gara amichevole con l’Argentina a Trento, l’Italia appare comunque in buone condizioni fisiche e psicologiche. La partenza domani 10 luglio dall’Aeroporto di Milano Malpensa dove dal 15 al 19 luglio gli azzurri affronteranno, nell’ordine, Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8.30 italiane).