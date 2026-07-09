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VNL: Italia in partenza per Osaka per l'ultima Week

De Giorgi recupera i big per il rusk finale verso le Finals. Gli azzurri affronteranno, nell’ordine, Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8.30 italiane)
3 min
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VNL: Italia in partenza per Osaka per l'ultima Week

OSAKA (GIAPPONE)-L'Italia di De Giorgi è in procinto di partire per Osaka (giappone) dove si svolgerà l'ultima week di VNL prima delle Finals. Appuntamento fondamentale per la nostra nazionale a caccia dei punti per qualificarsi. L’Italia, attualmente sesta nella classifica generale con 5 vittorie e 16 punti, ritrova per questa tappa, oltre a capitan Giannelli, anche Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo. Il CT punta dunque sui suoi big per centrare l'obiettivo. Dopo l’ultima settimana di lavoro a Cavalese, durante la quale gli azzurri hanno anche disputato una gara amichevole con l’Argentina a Trento, l’Italia appare comunque in buone condizioni fisiche e psicologiche. La partenza domani 10 luglio dall’Aeroporto di Milano Malpensa dove dal 15 al 19 luglio gli azzurri affronteranno, nell’ordine, Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8.30 italiane).

I 14 azzurri per la week 3 di Osaka 

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro, 

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati, 

Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta, 

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso, 

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

Pool 9 (Osaka, Giappone) – 15-19 luglio

Mercoledì 15 luglio: ore 5:00 Canada-Argentina; ore 8:30 Belgio-Cuba; ore 12:20 Giappone-Italia.

Giovedì 16 luglio: ore 8:30 Belgio-Italia; ore 12:20 Giappone-Canada.

Venerdì 17 luglio: ore 6:00 Cuba-Argentina. 

Sabato 18 luglio: ore 6:00 Canada-Cuba; ore 12:20 Argentina-Italia; ore 12:20 Giappone-Belgio.

Domenica 19 luglio: ore 5:00 Belgio-Canada; ore 8:30 Cuba-Italia; ore 12:20 Giappone-Argentina.

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