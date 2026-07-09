Europei U 18 Maschile: terza vittoria azzurra contro la Grecia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- Terza serata di gare e terzo sorriso per la Nazionale under 18 maschile impegnata nei Campionati Europei di categoria nelle Marche. L’Italia, infatti, dopo aver battuto all’esordio la Serbia e ieri la Finlandia, mette sul taraflex del PalaSavelli un’altra prestazione importante e autoritaria che le permette di superare anche la Grecia con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-17, 25-18). Questo successo consente agli azzurrini di confermare il secondo posto nella classifica generale della pool I grazie agli 8 punti ottenuti in queste prime tre uscite. Top scorer di serata l'opposto azzurro Diego Bussolari con 13 punti messi a terra. Dietro di lui, sempre in doppia cifra, Nicola Massari con 11.
L’Italia, dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva nella manifestazione, potrà godere domani, venerdì 10 luglio, di una giornata di riposo che servirà per ricaricare le batterie in vista del big match di sabato 11 alle ore 20 contro la Polonia di coach Nawrocki; formazione prima in classifica nella pool I e unica, in tutto l’Europeo, che si trova a punteggio pieno (9pt).
Dopo un sostanziale equilibrio nei primi scambi del primo parziale l’Italia aumenta il ritmo e prende il sopravvento sulla Grecia (8-6, 14-11, 19-12). Coach Boutsouris spende entrambi i tempi tecnici di sospensione ma i suoi non riescono comunque a reagire. È un muro out greco, assegnato dopo il check chiesto da coach Fanizza, a regalare il 25-15 agli azzurrini.
Troppa Italia per gli ellenici anche nella seconda frazione. Massari e compagni guadagnano sin dai primi scambi un buon vantaggio e non lo mollano fino alla fine (7-4, 11-6, 19-14). Nessuna speranza di rimonta per la Grecia che si deve arrendere sul 25-17 finale.
Nel terzo set non cambia l’inerzia del match. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza dimostrano di essere superiori ai pari età della Grecia. L’Italia riesce a imporre il suo gioco e non viene mai messa in difficoltà dagli avversari (11-8, 15-11, 19-15). Il primo match point è quello buono, Trapezountidis mette largo l’attacco in diagonale e fissa il punteggio sul 25-18.
Le parole di Andrea Rizzo
« Siamo felici della prestazione che abbiamo fatto. C’è ancora qualche minimo aspetto da migliorare ma piano piano ci stiamo costruendo. Giocare in questo palazzetto con questa maglia è qualcosa di incredibile! ».
Il tabellino
ITALIA-GRECIA 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)
ITALIA: Illini 5, Mangini 3, Bussolari 13, Massari 11, Storini 6, Bevilacqua 5, Rizzo (L). Macca 5. N.e.: Ferrari, Gallinella, Meoni, Notarnicola, Pesce, Trotta. All. Fanizza.
GRECIA: Papastathopoulos, Outzis 7, Andreadis 4, Tatsis 7, Perdikeas 3, Vasileiou 2, Masouras (L). Stamatopoulos, Osmanllari, Giotikas 1, Trapezountidis 1, Lagkouvardos, Siolas. All. Marttila.
Durata: 25’, 23’, 25’ Tot:73’
FASE A GIRONI
Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.
Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.
I risultati dell’Italia
Pool I
07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)
09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)
11/07 ore 20: Italia-Polonia
12/07 ore 20: Islanda-Italia
14/07 ore 20: Italia-Slovenia
15/07 ore 20: Turchia-Italia
Risultati e Calendario completo del torneo
07/07 - Gara 1
Pool I
Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)
Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)
Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)
Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)
Pool II
Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)
Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)
Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)
Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)
08/07 - Gara 2
Pool I
Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)
Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)
Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)
Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)
Pool II
Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)
Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)
Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)
Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)
09/07 - Gara 3
Pool I
Islanda-Slovenia 0-3 (24-26, 14-25, 18-25)
Polonia-Turchia 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-15)
Finlandia-Serbia 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13)
Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)
Pool II
Romania-Belgio 1-3 (22-25, 25-13, 20-25, 25-27)
Olanda-Bulgaria 1-3 (20-25, 15-25, 26-24, 23-25)
Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)
Germania-Spagna 1-3 (21-25, 26-24, 23-25, 17-25)
Pool I
Ore 12.30: Serbia-Slovenia
Ore 15.00: Finlandia-Grecia
Ore 17.30: Turchia-Islanda
Ore 20: Italia-Polonia
Pool II
Ore 12.30: Repubblica Ceca-Belgio
Ore 15.00: Francia-Germania
Ore 17.30: Bulgaria-Romania
Ore 20: Spagna-Olanda
12/07 - Gara 5
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Serbia
Ore 15.00: Finlandia-Polonia
Ore 17.30: Slovenia-Turchia
Ore 20: Islanda-Italia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca
Ore 15.00: Francia-Olanda
Ore 17.30: Belgio-Bulgaria
Ore 20: Romania-Spagna
13/07 – riposo
14/07 - Gara 6
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Polonia
Ore 15.00: Serbia-Turchia
Ore 17.30: Finlandia-Islanda
Ore 20: Italia-Slovenia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Olanda
Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria
Ore 17.30: Francia-Romania
Ore 20: Spagna-Belgio
15/07 - Gara 7
Pool I
Ore 12.30: Finlandia-Slovenia
Ore 15.00: Grecia-Islanda
Ore 17.30: Serbia-Polonia
Ore 20: Turchia-Italia
Pool II
Ore 12.30: Francia-Belgio
Ore 15.00: Germania-Romania
Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda
Ore 20: Bulgaria-Spagna
16/07 – Riposo
17/07 - Semifinali
Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II
Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I
18/07 - Finali
Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto
Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto