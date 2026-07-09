Europei U 22 Femminili: l'Italia batte il Portogallo e va in semifinale

L’AIA (OLANDA)- L’Italia batte il Portogallo 3-0 (25-13, 26-24, 25-14) e firma la terza vittoria consecutiva nella Pool II degli Europei Under22 femminili, passando alla fase semifinale del torneo come prima classificata del girone. Contro il Portogallo, le azzurrine di coach Nino Gagliardi mettono in campo ordine per due set su tre lasciando poco spazio alle avversarie e facendo la differenza soprattutto a muro e in battuta. In doppia ci vanno Dalila Marchesini (10 punti e il 58% in attacco) e Giorgia Amoruso (14 punti per lei).

In semifinale, le azzurrine incontreranno, quindi, la seconda classificata della Pool I, ossia la Spagna, mentre la seconda semifinale sarà tra Serbia e Paesi Bassi (ore 15.30), rispettivamente seconda della Pool II e prima della Pool I (ore 12.30).

La gara parte punto a punto con le portoghesi che mettono in campo grande entusiasmo. L’Italia passa avanti 7-8 con un attacco potete di Giorgia Amoruso, vantaggio che si amplierà sull 8-16 e poi sul 12-23. Il parziale si chiude, dopo uno scambio lunghissimo, con un attacco potente ancora di Amoruso. Nel secondo set, il Portogallo torna in campo combattivo e presente. Un errore in attacco azzurro porta le portoghesi avanti 8-5 ma poi le azzurre recuperano terreno sul 10 pari e, poi, in vantaggio sul 10-12. Un errore di Garcez dai 9 metri vale il 14-16. Il set prosegue punto a punto con il Portogallo che non perde spazio, tanto da arrivare sul 23 pari. Bosso mette a terra il 23-24, ma poi Torres pareggia i conti e porta ai vantaggi il parziale. L’ultimo punto, quello del decisivo 24-26, è un fallo di Campos in attacco dopo un’azione lunghissima. Nel terzo e ultimo set parte fortissimo l’Italia (1-6). Sul 5-13 coach Carronha chiama time out, è ancora Italia con un murone di Amoruso che vale il +9. Le azzurrine scappano via 7-17 e il match si chiude 14-25 con una pipe vincente di Bosso.

Il tabellino

PORTOGALLO - ITALIA 0-3 (13-25, 24-26, 14-25)

PORTOGALLO: Coelho 5, Garcez J 6, Garcez M, Monteitor 8, Garrido 1, Sol Campos 1, Rodrigues (L), Torres 3, Botelho,Lopes 2, Marquez (L), Cerveira, Carvalho 1, ne Silva. All. Corronha

ITALIA: Sassolini 2, Amoruso 14, Marchesini 10, Adigwe 12, Piomboni 2, Manfredini 4, Regoni (L), Allaoui, Tosini 2, Quero, Bosso 7, Talarico 2, ne Peroni

Durata set: 21’, 28’, 20’ Tot: 69'

Portogallo: 1 a, 9 bs, 2 mv, 28 et

Italia: 10 a, 14 bs, 7 mv, 24 et

FASE A GIRONI

Pool I: Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina

Pool II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo

I risultati dell’Italia ai gironi

Italia - Polonia 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11)

Serbia - Italia 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 19-25)

Portogallo - Italia 0-3 (13-25, 24-26, 14-25)