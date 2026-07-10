Mondiali Sitting: le azzurre travolgono la Francia

HANGZHOU (CINA) -Partono alla grande, al World ParaVolley Development Centre di Hangzhou (Cina), i Mondiali femminili di sitting Volley per la nostra nazionale che ha stradominato la gara d'esordio contro la Francia infliggendo alle transalpine un larghissimo 3-0 (25-12, 25-9, 25-6). Una differenza tecnica importante quella vista in campo tra le due formazioni, soprattutto in battuta, fondamentale nel quale l’Italia ha dominato il match con 22 ace, 6 dei quali di Roberta Pedrelli. Top scorer, proprio Pedrelli con 13 punti e il 67% in attacco. Prossimo appuntamento, contro il Brasile, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, alle ore 3 italiane.

Il match parte abbastanza equilibrato (5-4 per l’Italia e poi 6-6). Poi le azzurre firmano un piccolo strappo con Ceccatelli in battuta (9-6). L’attacco di Anna Ceccon lungo linea vale il +8 (17-9) e a chiudere il primo set è un ace di Pedrelli 25-12. Nel secondo set, le ragazze di Pasquale D’Aniello si portano subito avanti 7-2. Il +10 dell’Italia è un gioco a rete vinto da Giulia Bellandi e il secondo parziale scivola via fino al 25-9 senza storia. Anche nel terzo set, azzurre avanti fin da subito (5-1). L’ultimo punto del match lo fa Sara Desini da posto 4 con un diagonale preciso e potente dopo una bella difesa di squadra.

Il tabellino

ITALIA - FRANCIA 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)

ITALIA: Bellandi 4, Pedrelli 13, Ceccatelli 2, Cirelli 2, Battaglia 7, Ceccon 6, Biasi (L), Barigelli 1, Desini 2, Sarzi 8, Moggio 4. All. D’Aniello

FRANCIA: Faimali - Mager 3, Addou 1, Hikutini 1, Agbodjan 5, Rigal, Garcia 4, Thouelin, Galant 1, Medjaheri, ne Ligner (L), All. Escala

Durata set: 17’, 20’, 19’ Tot: 56'

Italia: 22 a, 5 bs, 7 mv, 10 et

Francia: 2 a, 8 bs, 6 mv, 36 et

I GIRONI DEL MONDIALE FEMMINILE

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda

Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi

Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone

Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

LA PRIMA FASE DELL’ITALIA

Italia-Francia 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)

11 luglio: Brasile-Italia (ore 9.00 - ore 3.00 in Italia)

12 luglio: Italia-Thailandia (ore 18 - ore 12.00 in Italia)