Mondiali Sitting Volley: l'Italia si arrende al Brasile

HANGZHOU (CINA)- Le campionesse del Mondo in carica, il Brasile, hanno confermato, nella seconda gara della Pool D dei Mondiali Femminili di Sitting Volley , tutta la propria forza superando una buona Italia per 3-0 (25-19, 25-17, 25-18). Al World ParaVolley Development Centre di Hangzhou le azzurre di D'Aniello hanno lottato ma si sono arrese ad una formazione di altissima caratura tecnica. Quando in campo c'è la squadra carioca la palla viaggia veloce a filo rete, il ritmo è molto alto e in tutti i fondamentali la squadra sudamericana mette in mostra capacità, inventiva e gioco rodato. L’Italia, per parte sua chiude il match con parziali che fanno guardare al proseguo del campionato del Mondo con la giusta positività. Prossimo appuntamento, domenica 12 luglio, ore 12 italiane, contro la Thailandia.

Il torneo, intanto, è stato temporaneamente sospeso a causa dell’arrivo imminente di Bavi, il tifone che da alcuni giorni sta mettendo in difficoltà tutta la nazione cinese e che sta per arrivare anche sulla città di Hangzhou. I match previsti per la giornata di oggi sono stati sospesi, poiché - da una lettera ufficiale dell’organizzazione World Para Volley - non sono più garantiti trasporti se non quelli per riportare tutti in hotel dove ai partecipanti è stato chiesto di rimanere senza uscire, assicurando, attraverso le parole del presidente di World Para Volley, Juergen Schrapp, che la sicurezza è una priorità assoluta. Maggiori informazioni verranno date alle 19 di questa sera (ore 13 italiane) dopo una riunione con le squadre.

L’Italia tiene botta contro le campionesse del Mondo in carica del Brasile, che vanno però subito avanti 8-5. L’Italia lavora, gioca e gira su un’invasione di Pereira sull’11-6. Coach D’Aniello chiama il secondo time out sul 16-9 ma l’inerzia del set non cambierà: 25-19 a favore del Brasile. Secondo parziale, stesso copione: 7-2 per le ragazze di coach Guendes Dante. Il gioco del Brasile ha altezze notevoli, Petit Cunha mette a terra il 12-7 e le campionesse in carica scappano via. Il 24-17 è un’invenzione di testa e tecnica di Gizele, spalle alla rete, palleggio lungo, là dove non si può arrivare mentre il 25-17 è proprio un ace della stessa Gizele. Nel terzo e ultimo parziale, la situazione parte più in equilibrio: 5-4, ma è sempre il Brasile a portarsi avanti (8-5). La fast di Bruna vale il +6. Ceccatelli mette a terra una bella diagonale chiusa che vale il 17-10. L’ultimo punto azzurro arriva da un attacco di prima intenzione di Battaglia (23-18) ma il set si chiuderà 25-18 con un errore in attacco.

Il tabellino

BRASILE - ITALIA 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)

BRASILE: Dellangelica 21, Nascimento Bruna 4, Da Costas Gizele 8, Petit Cunha 11, Jesus Da Silva 7, Pereira 4, Godoy (L), Dos Santos 2, De Abreu, Santos Camargo, ne Almeida, Leira. All. Guendes Dantes

ITALIA: Ceccon 3, Bellandi 4, Pedrelli 4, Ceccatelli 11, Cirelli 4, Battaglia 3, Biasi (L), Desini, Sarzi Amadè 1. ne Barigelli, Moggio, All. D’Aniello

Durata: 25’, 24’, 21’ Tot: 70'

Brasile: 7 a, 11 bs, 14 mv, 26 et

Italia: 6a, 11 bs, 6 mv, 23 et