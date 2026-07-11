Europei U 22 Femminili: l'Italia in finale, travolta la Spagna

L'AIA (OLANDA)- Un'Italia Under 22 femminile travolgente conquista di forza a L'Aia la finale dell'Europeo di categoria superando con un larghissimo 3-0 (25-11, 25-15, 25-15) la Spagna, al termine di un match dominato dalle azzurre dall'inizio alla fine. Le ragazze di Gagliardi hanno vinto soprattutto grazie ad un’ottima prestazione a muro (14-5 il parziale in questo fondamentale, 4 di Piomboni e 4 di Marchesini) e con il 42% in attacco.

In doppia cifra ci vanno Merit Adigwe e Giorgia Amoruso, entrambe con 16 punti, seguite da Nicole Piomboni con 12 e Dalila Marchesini con 10. Gli ace di squadra, alla fine dei tre set, saranno 8 contro i 2 delle avversarie spagnole. Appuntamento per domani, domenica 12 luglio, alle ore 18.30, per la finalissima del torneo. L’avversaria delle azzurrine sarà una tra Paesi Bassi e Serbia. I Paesi Bassi sono la prima classificata della Pool II, squadra padrona di casa; e la Serbia è seconda della Pool I, quella dell’Italia. La seconda semifinale andrà in scena alle 15.30 di oggi, sabato 11 luglio.

L'Italia prende subito in mano il match, scappando sul 3-1 e allungando grazie alla diagonale vincente di Merit Adigwe per l'8-4. Le azzurre fanno la differenza soprattutto al servizio: Giorgia Amoruso firma due ace consecutivi che valgono il 10-5 e l'11-5, dando il via alla fuga che porta le ragazze di coach Gagliardi fino al 20-6. Il primo set si chiude senza difficoltà sul 25-11 con la diagonale vincente della stessa Amoruso dopo una alzata in recupero di Helena Sassolini. Nel secondo parziale la Spagna resta in partita fino al 9-9, prima del nuovo strappo dell'Italia. È ancora Adigwe, con un ace, a firmare il 16-9, indirizzando definitivamente il set, che si chiude 25-15 proprio con un suo attacco da posto 2. Nel terzo set le azzurre partono ancora forte (5-1 con l'ace di Nicole Piomboni), amministrano il vantaggio con la diagonale della stessa schiacciatrice per il 16-9 e allungano fino al 21-13 approfittando anche di un errore spagnolo da seconda linea. L'ultimo punto porta la firma di Amoruso per il 25-15 che vale il 3-0 finale e la qualificazione dell'Italia alla finale.

Il tabellino

ITALIA - SPAGNA 3-0 (25-11, 25-15, 25-15)

ITALIA: Marchesini 6, Adigwe 16, Piomboni 12, Manfredini 10, Sassolini 1, Amoruso 16, Regoni (L), Allaoui, ne Gambini, Peroni, Quero, Tosini, Bosso. All. Gagliardi

SPAGNA: Victory Gomariz 1, De Paula 4, David Fola 3. Wafo, Mavrommatiz 6, Akamere 4, Munar Galmes (L), Arcos Pineda (L), Lopez, Ramos, Echavarri, Brun 2, ne Duran. All. Garcia

Durata set: 19’, 24’, 24’ Tot: 67'

Italia: 8 a, 9 bs, 14 mv, 19 et

Spagna: 2 a, 3 bs, 5 mv, 19 et

PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI E FINALI

Italia - Spagna 3-0 (25-11, 25-15, 25-15)

11 luglio - ore 15.30 - Paesi Bassi - Serbia



12 luglio - ore 15.30 - 3°/4° posto

12 luglio - ore 18.30 - 1°/2° posto - Vincitrice Semifinale 2 - Italia

I risultati dell'Italia

POOL I

Italia - Polonia 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11)

Serbia - Italia 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 19-25)

Portogallo - Italia 0-3 (13-25, 24-26, 14-25)

SEMIFINALE

Italia - Spagna 3-0 (25-11, 25-15, 25-15)