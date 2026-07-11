Europei U 18 Femminili: l'Italia vola in finale, travolta la Francia

RIGA (LETTONIA) - La nazionale Under 18 Femminile di Gregoris vola in finale degli Europei di categoria. Oggi pomeriggio Tessariol e compagne hanno superato con un largo 3-0 (25-21, 25-22, 25-8) la Francia. Per le azzurre una straordinaria prestazione a muro (12-4), attenzione nelle fasi importanti del match e un attacco con il 46% assegnano alla nazionale italiana una finale meritata, frutto di un percorso che ha fatto registrare solo una sconfitta, nell’ultimo match del girone, proprio contro la Turchia, per 3-2. Nelle altre sei gare della Pool I, le azzurrine hanno lasciato per strada solo altri due set, uno contro il Belgio e uno contro la Spagna. Tornando alla gara contro la Francia, in doppia cifra ci vanno Anita Tessariol e Lisa Monari Gamba (entrambe con 11 punti a referto e quest’ultima con il 50% in attacco).

Appuntamento, quindi, per domani, domenica 12 luglio, alle ore 17 italiane, per la finalissima del torneo, in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Sarà ancora Italia-Turchia, come nel 2022 quando a mettersi al collo il metallo più prezioso era stata proprio l’Italia. Nel 2024, invece, le azzurrine conquistarono il terzo gradino del podio, vincendo contro la Polonia. La medaglia di bronzo sarà, infine, un affare tra Francia e Ungheria (ore 14 italiane).

L'avvio è equilibrato, con le due squadre a contatto fino al 4-4. La Francia trova il primo allungo sull'8-7, ma l'Italia reagisce immediatamente con l'ace di Monari Gamba che vale il 9-10. Le azzurre prendono progressivamente in mano il gioco, allungano fino al 12-15 e sfruttano anche l'errore di Elena Sanchez per il +5. Nel finale Giulia Faleschini firma il 17-23 con una potente diagonale che Marie Cohen non riesce a tenere in difesa, ma la Francia non si arrende: un buon lavoro al centro e un parziale di 4-1 consentono alle transalpine di annullare quattro set point. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Anita Tessariol, che firma il 21-25. La Francia chiama il video check ma la palla è dentro. Nel secondo set, la Francia parte meglio e si porta sul 6-4 con il potente attacco lungolinea di Marie Haeweng, ma l’ace di Monari Gamba ristabilisce la parità sull’8-8. Olivia Paindavoine, preferita a Eva Zokou al centro, firma l’11-10, poi l’Italia ribalta il punteggio con il muro del tandem Alessia Manda e Bianca Legrenzi per il 12-13 e allunga sul 13-16 grazie a un altro muro di Manda. Le francesi ricuciono fino al 16-16, costringendo Gregoris al time out, e trovano il sorpasso con l’ace di Paindavoine per il 21-20. Haeweng mura Faleschini e porta la Francia sul +2, ma Legrenzi impatta sul 22-22. Nel finale entra Laila Cantoni, Giulia Gordon mura la numero Marie Haeweng per il 22-23, Legrenzi domina ancora a rete e Monari Gamba chiude in attacco: l’Italia firma tre punti consecutivi e conquista il set 22-25. Pronti via, l’Italia si porta subito avanti 4-0, Legrenzi mura Cohen per l’1-9. Tessariol dalla seconda linea firma il 2-11 e anche il 3-15. Un ace di Marina La Tella archivia il 7-23, mentre l’8-25, che assegna all’Italia lo slot per la finale del torneo, è un primo tempo di Legrenzi.

IL PROGRAMMA DI SEMIFINALI E FINALI

Turchia - Ungheria 3-1 (25-22, 25-6, 27-29, 25-19)

Francia - Italia 0-3 (21-25, 22-25, 8-25)



12 luglio - ore 14 (ora italiana) - Ungheria - Francia (3° / 4° posto)

12 luglio - ore 17 (ora italiana) - Turchia - Italia (1° / 2° posto)

FASE A GIRONI

Pool I (Riga, Lettonia): Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II (Vilnius, Lituania): Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

I RISULTATI NELLA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)

Italia - Polonia 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Lettonia - Italia 0-3 (18-25, 11-25, 16-25)

Spagna - Italia 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21)

Turchia - Italia 3-2 (27-25, 25-18, 20-25, 20-25, 15-11)

SEMIFINALE

Francia - Italia 0-3 (21-25, 22-25, 8-25)