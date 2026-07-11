Europei U 18 Maschili: la Polonia sgambetta l'Italia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- Dopo tre vittorie, contro Serbia, Finlandia e Grecia, l'Under 18 Maschile di coach Fanizza , stasera, nella quarta partita della Pool I si è arresa stasera a Porto San Giorgio, in quattro set 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25) alla Polonia. La formazione di coach Nawrocki continua dunque la sua striscia positiva rimanendo l’unica, in tutta la rassegna, a ritrovarsi a punteggio pieno (12 pt). Top scorer di serata il polacco Leppert autore di 20 punti seguito, sempre in doppia cifra, dai compagni Potempa e Fidyk (18 e 17). Da segnalare nelle fila degli azzurrini la quarta doppia cifra consecutiva dell’opposto Bussolari (11 a referto per lui questa sera).

L’Italia, tornerà in campo domani, domenica 12 luglio, sempre alle ore 20 per cercare il riscatto dopo questa amara serata. Ad attenderla ci sarà l’Islanda di coach Gonzalez Vicente; formazione ultima in classifica con 0 vittorie in quattro gare (0 pt).

Nel primo set l’Italia prova subito a spingere sull’acceleratore (4-2, 8-5, 11-6). In questo momento la Polonia ha già speso entrambi i time-out che però portano beneficio ai ragazzi di Nawrocki. I polacchi, infatti, raggiungono la parità poco dopo, sul 14-14. Gli azzurrini rimettono la testa avanti e, grazie al muro di Bussolari del 19-16, guadagnano il +3 che non mollano più. Il muro di Bevilacqua, al primo set point utile, porta al 25-19 finale.

Nel secondo parziale l’Italia parte forte come nel precedente (4-1, 10-6, 12-8), ma la Polonia anche questa volta ristabilisce la parità (13-13). Un grande turno al servizio del numero 9 Leppert porta i biancorossi (questa sera in divisa verde) a +3 sul 14-17. I ragazzi di Fanizza non riescono a ridurre il gap sul finale e si arrendono sul 20-25.

È ancora l’Italia a partire con la marcia alta nel terzo parziale (4-1, 10-7, 16-13). La Polonia però non molla, sfrutta qualche imprecisione azzurra e raggiunge, per il terzo set consecutivo la parità (17-17). I ragazzi di Fanizza iniziano a soffrire e subiscono il break decisivo del -3 sul 17-20. L’1-2 polacco si concretizza grazie al 19-25 finale.

Nel quarto set gli azzurrini non riescono mai a essere padroni del gioco. Dopo un breve equilibrio iniziale (3-3, 5-5), infatti, la Polonia allunga sul 6-9 e prova a scappare. Lo strappo che pare non ricucibile è a +8 sul 13-21. Massari e compagni però ci credono fino alle fine e riescono a trovare la parità sul 23-23. Nel finale viene a mancare lo sprint e i seguenti due punti sono polacchi (23-25).

Il tabellino

ITALIA-POLONIA 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

ITALIA: Trotta 4, Mangini 7, Bussolari 11, Massari 7, Storini 6, Bevilacqua 2, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella, Meoni 4, Illini 6. N.e.: Notarnicola, Pesce, Macca. All. Fanizza.

POLONIA: Posluszny 5, Przybylkowicz 5, Leppert 20, Sluzarsz 8, Potempa 18, Biernikowicz 1, Malek (L). Otak, Fidyk 17, Lobaczewski, wlazly. N.e.: Wisniewski, Oczko, Malecki. All. Nawrocki.

Durata set: 29’, 39’, 32’, 33’ Tot: 133’

Italia: 5 a, 10 bs, 11 mv, 20 et

Polonia: 6 a, 19 bs, 15 mv, 40 et

FASE A GIRONI

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.

I risultati dell'Italia

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07 ore 20: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07 ore 20: Islanda-Italia

14/07 ore 20: Italia-Slovenia

15/07 ore 20: Turchia-Italia

Risultati e calendario completo del torneo

07/07 - Gara 1

Pool I

Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)

Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)

Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)

Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

Pool II

Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)

Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)

Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)

Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

08/07 - Gara 2

Pool I

Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)

Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)

Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)

Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

Pool II

Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)

Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)

Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)

Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

09/07 - Gara 3

Pool I

Islanda-Slovenia 0-3 (24-26, 14-25, 18-25)

Polonia-Turchia 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-15)

Finlandia-Serbia 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13)

Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

Pool II

Romania-Belgio 1-3 (22-25, 25-13, 20-25, 25-27)

Olanda-Bulgaria 1-3 (20-25, 15-25, 26-24, 23-25)

Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)

Germania-Spagna 1-3 (21-25, 26-24, 23-25, 17-25)

10/07 – riposo

11/07 - Gara 4

Pool I

Serbia-Slovenia 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)

Finlandia-Grecia 1-3 (25-21, 24-26, 30-32, 25-27)

Turchia-Islanda 3-0 (25-24, 25-21, 25-10)

Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

Pool II

Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)

Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)

Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)

Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)

12/07 - Gara 5

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Serbia

Ore 15.00: Finlandia-Polonia

Ore 17.30: Slovenia-Turchia

Ore 20: Islanda-Italia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca

Ore 15.00: Francia-Olanda

Ore 17.30: Belgio-Bulgaria

Ore 20: Romania-Spagna

13/07 – riposo

14/07 - Gara 6

Pool I

Ore 12.30: Grecia-Polonia

Ore 15.00: Serbia-Turchia

Ore 17.30: Finlandia-Islanda

Ore 20: Italia-Slovenia

Pool II

Ore 12.30: Germania-Olanda

Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria

Ore 17.30: Francia-Romania

Ore 20: Spagna-Belgio

15/07 - Gara 7

Pool I

Ore 12.30: Finlandia-Slovenia

Ore 15.00: Grecia-Islanda

Ore 17.30: Serbia-Polonia

Ore 20: Turchia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Francia-Belgio

Ore 15.00: Germania-Romania

Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda

Ore 20: Bulgaria-Spagna

16/07 – Riposo

17/07 - Semifinali

Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto