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Da domani 13 atleti  Cavalese per il ritiro azzurro

Mentre il primo gruppo si appresta a giocare in Giappone la week 3 di VNL, un secondo gruppo si allenerà fino a domenica 19 luglio in vista dei prossimi impegni
1 min
ItaliaCavaleseMichieletto
Da domani 13 atleti  Cavalese per il ritiro azzurro

CAVALESE (TRENTO)- Mentre il gruppo dei convocati  da De Giorgi è in Giappone per la terza Week di Volleyball Nations League, un secondo gruppo riprenderà la praparazione a Cavalese in Val di Fiemme da lunedì 13 luglio a Cavalese, dove resterà fino a domenica 19 luglio per una nuova settimana di preparazione.

Questo l’elenco completo dei 13 azzurri convocati in Val di Fiemme dal 13 luglio: 

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro

Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti

Opposto: Kamil Rychlicki, Tommaso Guzzo

Libero: Domenico Pace

Lo staff 

Giacomo Tomasello (Allenatore), Alberto Salmaso (Scoutman), Alessio Carraro (Preparatore Atletico), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Piero Benelli (Medico), Andrea Altamura (Team Manager).

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