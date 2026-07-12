Da domani 13 atleti  Cavalese per il ritiro azzurro

CAVALESE (TRENTO)- Mentre il gruppo dei convocati da De Giorgi è in Giappone per la terza Week di Volleyball Nations League, un secondo gruppo riprenderà la praparazione a Cavalese in Val di Fiemme da lunedì 13 luglio a Cavalese, dove resterà fino a domenica 19 luglio per una nuova settimana di preparazione.
Questo l’elenco completo dei 13 azzurri convocati in Val di Fiemme dal 13 luglio:
Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro
Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca
Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti
Opposto: Kamil Rychlicki, Tommaso Guzzo
Libero: Domenico Pace
Lo staff
Giacomo Tomasello (Allenatore), Alberto Salmaso (Scoutman), Alessio Carraro (Preparatore Atletico), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Piero Benelli (Medico), Andrea Altamura (Team Manager).