VNL: Capitan Giannelli presenta Italia-Giappone

Le parole di Simone Giannelli

« Sono felice di ricominciare questo percorso in Nazionale. Ho visto i ragazzi che hanno giocato le prime due pool e si sono comportati davvero molto bene. Noi abbiamo ripreso ad allenarci da poco e dopo un periodo di adattamento, siamo pronti a tornare in campo. Domani affronteremo il Giappone, una squadra in grande forma che finora non ha mai perso in questa edizione della VNL. Dovremo metterci subito alla prova, ma questo non ci spaventa. Per vincere questa partita servirà sicuramente una grande prestazione da parte nostra. Il Giappone è una squadra molto brava nel contrattacco, ha ottimi battitori e un cambio palla molto fluido. Non è soltanto una formazione che difende bene ma una squadra completa sotto diversi aspetti. Credo che dovremo sfruttare questa partita anche come occasione per crescere ulteriormente. Ovviamente vogliamo vincere, ma penso sia importante soprattutto affrontarla nel modo giusto, perché è una gara che può darci tanto e farci capire a che punto siamo del nostro percorso. Per quanto riguarda le altre avversarie, credo che il livello medio di questa VNL si sia alzato molto e che di conseguenza non si possa sottovalutare oramai nessuno. Ci sono tante squadre che stanno mostrando un buon livello di gioco. Penso, ad esempio, anche a Cuba, che al momento è ultima in classifica ma può contare su giocatori di grande qualità, capaci di cambiare l'inerzia di una partita in qualsiasi momento. Ci aspettano quattro partite (Giappone, Belgio, Argentina e Cuba) molto diverse tra loro, contro squadre con caratteristiche differenti. Sappiamo che ci sarà da soffrire e siamo pronti a lottare e a conquistarci ogni singolo punto ».

I precedenti Italia-Giappone

42 vittorie, 23 sconfitte, 65 match disputati

I 14 azzurri per la week 3 di Osaka

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro,

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati,

Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta,

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso,

Il calendario degli azzurri a Osaka*

15 luglio, ore 12.20: Italia-Giappone

16 luglio, ore 8.30: Italia-Belgio

18 luglio, ore 12.20: Italia-Argentina

19 luglio, ore 8.30: Italia-Cuba

Pool 9 (Osaka, Giappone) – 15-19 luglio*

Mercoledì 15 luglio: ore 5:00 Canada-Argentina; ore 8:30 Belgio-Cuba; ore 12:20 Giappone-Italia.

Giovedì 16 luglio: ore 8:30 Belgio-Italia; ore 12:20 Giappone-Canada.

Venerdì 17 luglio: ore 6:00 Cuba-Argentina.

Sabato 18 luglio: ore 6:00 Canada-Cuba; ore 12:20 Argentina-Italia; ore 12:20 Giappone-Belgio.

Domenica 19 luglio: ore 5:00 Belgio-Canada; ore 8:30 Cuba-Italia; ore 12:20 Giappone-Argentina.

*orari di gioco italiani