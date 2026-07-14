Mondiali Sitting: le azzurre battono la Slovenia e aspettano gli Usa nei quarti

La performance del collettivo azzurro oggi è stato di altissimo livello con ben tre ragazze in doppia cifra: Ceccon (11), Pedrelli (13) e Cirelli (14).

Un match mai stato in discussione, combattuto nel secondo set (8-3 il primo parziale a favore delle azzurre), il 18-16 è un attacco preciso di Brik e il +3 Italia un attacco di Pedrelli (22-19). L’ultimo punto del set /25-22) è una difesa lunga di Giulia Bellandi. Nel terzo set, Italia avanti 10-7 e poi 19.11. L’ultimo atto di questo quarto di finale è un attacco potente di Pedrelli che vale il 25-15.

Le parole del tecnico Pasquale D’Aniello

« Non è stata la nostra migliore prestazione. Ci è bastato mantenere ordine in campo e sviluppare alcune situazioni tattiche, soprattutto al servizio e in attacco, per portare a casa il risultato. Nel complesso, però, non posso dirmi pienamente soddisfatto della prova della squadra. Fa parte del percorso: è una manifestazione lunga, siamo qui da diversi giorni e può capitare una flessione. Ora tutta la nostra attenzione è rivolta alla partita di domani, che sarà uno scontro da dentro o fuori contro gli Stati Uniti, campioni paralimpici in carica. Sappiamo di affrontare un'avversaria di altissimo livello, ma siamo altrettanto consapevoli che queste ragazze sanno esprimere il meglio proprio quando la posta in palio si alza. Per questo sono fiducioso e convinto che domani sapremo disputare una prestazione all'altezza della situazione ».

Le parole del secondo allenatore Massimo Beretta

« Abbiamo preparato la partita come facciamo sempre, studiando attentamente i nostri avversari. La Slovenia è una squadra che conosciamo bene, ma abbiamo comunque analizzato le sue caratteristiche e condiviso con il gruppo gli aspetti tattici più importanti. In questo momento dobbiamo riuscire ad aggiungere qualcosa in più nella fase offensiva: è l'aspetto che può permetterci di raggiungere il livello di gioco che ci siamo prefissati e sarà determinante nella sfida contro gli Stati Uniti. Stiamo studiando da tempo questa squadra, le abbiamo affrontate recentemente e osservate anche qui durante il torneo. Ci aspettiamo una partita molto impegnativa, contro una squadra di grande valore, ma siamo convinti di poter disputare una gara importante anche noi ».

Le parole di Raffaella Battaglia

« Quella contro la Slovenia è stata una bella partita, l’abbiamo preparata bene, abbiamo messo in campo un bel gioco, a tratti, anche se in certi momenti potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare la concentrazione. Domani, sarà una partita difficile contro gli Stati Uniti, è una gara che va preparata bene, sappiamo che sarà difficile ma anche che non sarà impossibile. Daremo il nostro meglio anche perché la squadra è sempre più unita e affiatata e stiamo andando avanti puntando all’obiettivo ».

Il tabellino

ITALIA - SLOVENIA 3-0 (25-13, 25-22, 25-15)

ITALIA: Ceccon 11, Bellandi 7, Pedrelli 13, Ceccatelli 9, Cirelli 14, Battaglia 6, Biasi (L), Ceccon, ne Barigelli, Moggio. All. D’Aniello

SLOVENIA: Ocepek 4, Ferjam 5, Brik 20, Kocmur 3, Kodric 2, Vrhovnik, Pogacar, ne Bizjak. All. Pokleka

Durata: 22’, 22’, 17’ Tot: 61’

Italia: 12 a, 5 bs, 6 mv, 18 et

Slovenia: 7 a, 2 bs, 5 mv, 19 et

I GIRONI DEL MONDIALE FEMMINILE

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda

Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi

Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone

Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

LA PRIMA FASE DELL’ITALIA

Italia-Francia 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)

Brasile-Italia 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)

Italia-Thailandia 3-0 (25-19, 25-11, 25-5)

OTTAVI DI FINALE

Italia- Slovenia 3-0 (25-13, 25-22, 25-15)

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

15 luglio - ore 10 italiane - Usa - Italia