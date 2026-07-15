Europei U 18: l'Italia batte la Slovenia e la scavalca al secondo posto

L’Italia, dopo questo successo, tornerà in campo per il settimo e ultimo match della pool nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio, sempre alle ore 20 per sfidare la Turchia di Hidayetoglu; formazione penultima in classifica in virtù dell’unica vittoria conquistata nel torneo contro l’Islanda.

Giornata di verdetti, invece, a Cisterna di Latina (sede della pool II); sono infatti Bulgaria e Francia che arriveranno a Porto San Giorgio, nella giornata di giovedì 16, avendo centrato aritmeticamente il passaggio del turno. Per entrambe le compagini, però, saranno decisive le sfide di domani per capire chi delle due approderà in semifinale da capolista della pool e chi da seconda.

Primo set giocato ad altissima intensità da entrambe le squadre. L’Italia prova subito a mettere la testa avanti (5-2, 8-4) ma la Slovenia c’è, trova la parità sul 9-9 e poi allunga (10-13, 11-15, 16-19). La reazione azzurra, però, non tarda ad arrivare e l’equilibrio è ristabilito sul 22-22. Bussolari e Gallinella annullano i primi due set point sloveni (23-24, 24-25) e, successivamente, i ragazzi di Hribar ne annullano tre all’Italia per arrivare al 28-28. Un attacco out di Illini e l’ace di Predan regalano, infine, il 28-30 alla Slovenia.

Come nel primo parziale l’Italia parte forte (4-1, 5-3) ma la Slovenia ritrova la parità che porta a un sostanziale equilibrio (9-9, 13-13). Sono un ace di Mangini e un muro di Storini (14-13, 15-13) a dare il via allo sprint azzurro; i ragazzi di Fanizza allungano e non si fanno più rimontare (21-17, 23-18). Un attacco out di Slatinsek, assegnato dopo il check chiesto dalla panchina italiana, determina il 25-19 finale.

La terza frazione si gioca punto a punto in tutta la sua prima parte, fino al 11-11. Un grande turno di servizio di Bussolari, con al centro tre muri consecutivi di Storini, porta l’Italia a + 7 sul 18-11. La Slovenia però non perde la concentrazione e riporta la gara in parità (22-22, 23-23). Illini entra al servizio e gli azzurrini chiudono grazie a un attacco in parallela di Bussolari e all’ennesimo muro di Storini (25-23).

L’Italia vola sulle ali dell’entusiasmo e parte, ancora una volta, con il piede sull’acceleratore (6-3, 9-4, 11-5). Gli azzurrini mantengono alto il ritmo di gioco e respingono ogni tentativo di rimonta sloveno (14-12, 16-13, 23-20). E’ il capitano Nicola Massari a chiudere i giochi con l’attacco lungolinea del 25-20.

Le parole di Tommaso Gallinella

« Sicuramente è stata una partita molto difficile e tirata, sempre punto a punto. Siamo stati molto bravi caratterialmente e in tutti i fondamentali. Sono contento per questo risultato. Fino ad adesso abbiamo pensato partita dopo partita, una per volta. Oggi portiamo a casa questo risultato, ma subito testa a domani ».

Il tabellino

ITALIA-SLOVENIA 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

ITALIA: Bevilacqua 1, Massari 14, Mangini 3, Bussolari 20, Trotta 2, Storini 10, Rizzo (L). Gallinella 17, Macca, Illini 2. N.e.: Ferrari, Meoni, Notarnicola, Pesce. All. Fanizza.

SLOVENIA: Merkac 10, Predan 9, Slatinsek 19, Kralj 4, Schifini Pocej 5, Rifelj 11, Abraham (L). Zalokar, Obrstar, Jevnikar 1, Kozelj Dras, Sinkovec, Bohinec. N.e.: Trpnic. All. Hribar.

Durata set: 37’, 29’, 34’, 30’ tot:130’

Italia: 4 a, 23 bs, 11 mv, 33 et

Slovenia: 6 a, 15 bs, 8 mv, 34 et

FASE A GIRONI

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.

I RISULTATI DELL’ITALIA

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07: Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

15/07 ore 20: Turchia-Italia

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DEL TORNEO

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07 ore 20: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07 ore 20: Islanda-Italia

14/07 ore 20: Italia-Slovenia

15/07 ore 20: Turchia-Italia

Risultati e calendario completo del torneo

07/07 - Gara 1

Pool I

Polonia–Islanda 3-0 (25-15, 25-20, 25-22)

Finlandia–Turchia 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 18-16)

Grecia-Slovenia 1-3 (25-17, 22-25, 19-25, 14-25)

Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

Pool II

Olanda-Romania 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 22-25)

Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)

Germania-Belgio 2-3 (30-28, 14-25, 25-21, 15-25, 8-15)

Spagna-Repubblica Ceca 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

08/07 - Gara 2

Pool I

Turchia-Grecia 1-3 (25-20, 20-25, 16-25, 20-25)

Islanda-Serbia 0-3 (20-25, 13-25, 20-25)

Slovenia-Polonia 0-3 (24-26, 23-25, 24-26)

Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

Pool II

Bulgaria-Germania 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 17-25)

Romania-Repubblica Ceca 2-3 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 13-15)

Belgio-Olanda 3-1 (25-15, 25-21, 23-25, 25-21)

Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

09/07 - Gara 3

Pool I

Islanda-Slovenia 0-3 (24-26, 14-25, 18-25)

Polonia-Turchia 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-15)

Finlandia-Serbia 3-2 (25-23, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13)

Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

Pool II

Romania-Belgio 1-3 (22-25, 25-13, 20-25, 25-27)

Olanda-Bulgaria 1-3 (20-25, 15-25, 26-24, 23-25)

Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)

Germania-Spagna 1-3 (21-25, 26-24, 23-25, 17-25)

10/07 – riposo

11/07 - Gara 4

Pool I

Serbia-Slovenia 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)

Finlandia-Grecia 1-3 (25-21, 24-26, 30-32, 25-27)

Turchia-Islanda 3-0 (25-24, 25-21, 25-10)

Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

Pool II

Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)

Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)

Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)

Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)

12/07 - Gara 5

Pool I

Grecia-Serbia 3-2 (25-17, 31-33, 25-21, 21-25, 16-14)

Finlandia-Polonia 0-3 (21-25, 16-25, 19-25)

Slovenia-Turchia 3-1 (25-17, 22-25, 25-13, 25-21)

Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

Pool II

Germania-Repubblica Ceca 3-1 (26-24, 25-22, 23-25, 25-16)

Francia-Olanda 3-1 (25-19, 25-17, 18-25, 25-16)

Belgio-Bulgaria 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Romania-Spagna 2-3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-18, 7-15)

13/07 – riposo

14/07 - Gara 6

Pool I

Grecia-Polonia 0-3 (21-25, 11-25, 11-25)

Serbia-Turchia 3-1 (25-23, 27-25, 23-25, 25-15)

Finlandia-Islanda 3-1 (25-19, 22-25, 25-21, 25-17)

Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

Pool II

Germania-Olanda 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)

Repubblica Ceca-Bulgaria 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)

Francia-Romania 3-1 (28-30, 25-16, 25-20, 25-18)

Spagna-Belgio 3-1 (16-25, 25-21, 25-19, 25-22)

15/07 - Gara 7

Pool I

Ore 12.30: Finlandia-Slovenia

Ore 15.00: Grecia-Islanda

Ore 17.30: Serbia-Polonia

Ore 20: Turchia-Italia

Pool II

Ore 12.30: Francia-Belgio

Ore 15.00: Germania-Romania

Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda

Ore 20: Bulgaria-Spagna

16/07 – Riposo

17/07 - Semifinali

Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto

LE CLASSIFICHE

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Polonia (6V, 18pt), Italia (5V, 14pt), Slovenia (4V, 12pt), Grecia (3V, 8pt), Finlandia (3V, 7pt), Serbia (2V, 9pt), Turchia (1V, 4pt), Islanda (0V, 0pt)

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Bulgaria (5V, 15pt), Francia (5V, 15pt), Spagna (4V, 11pt), Germania (3V, 10pt), Repubblica Ceca (3V, 8pt), Belgio (3V, 8pt), Romania (1V, 5pt), Olanda (0V, 0pt)