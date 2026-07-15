Mondiali Sitting: le azzurre eliminate ai quarti dagli Usa

Le azzurre hanno provato a reggere l'urto contro la formazione Campione Paralimpica, oltre che nel secondo set vinto, anche nell’ultimo, quando sono stati, però, i dettagli nel mezzo del parziale a fare la differenza (insieme al fondamentale del muro che in America funziona benissimo, 16-6 il parziale). Top scorer di giornata, con 20 punti, l’azzurra Sara Cirelli. Domani, quindi, giovedì 16 luglio, l’Italia se la vedrà con l’Iran, che ha perso contro il Canada: la vincitrice andrà a giocarsi lo spareggio per il 5° e 6° posto di questi Mondiali in corso a Hangzhou (Cina). Appuntamento per le ore 13.30 italiane.

Primi due set, un parziale a testa per Usa e Italia, l’America si aggiudica il primo parziale 25-14 (girando 8-5 e 16-8) e l’Italia risponde,lasciando le avversarie a 15 nel secondo set (4-16). Nel primo set, gli Usa dominano a muro con 6 punti in questo fondamentale mentre nel secondo non riescono ad incidere e non siglano neanche un punto in battuta mentre le azzurre lavorano bene in tutti i fondamentali e tengono sotto controllo l’attacco americano con grande grinta e determinazione. Nel terzo set, pronti-via, si parte 4-0 per gli Usa. Al rientro in campo, ace di Nieves per gli Stati Uniti. Schieck mette a terra l’8-1. L’inerzia è totalmente dalla parte delle statunitensi. Muro di Ceccon per il 12-4 e poi attacco di prima intenzione ed ace, entrambi di Giulia Bellandi, l’Italia si rifà avanti anche se la distanza punti è troppo alta per essere colmata: 17-7. Gli Stati Uniti giocano un sitting volley veloce con una battuta tesa e ficcante e chiudono il terzo set 25-14 su un errore in attacco da seconda linea delle azzurre. Nel quarto set, le americane si portano subito avanti 3-1, poi l’Italia impatta sul 6 pari. Il 7-7 è un tocco a muro degli Usa convalidato anche dal videocheck e le azzurre ci credono. Sara Cirelli piazza l’ace del vantaggio 7-8. Time out Italia sul 15-13. Ceccon mette a referto il mani-out che vale il 18-15. Le azzurre cedono di concentrazione e compiono due errori che portano gli Usa a + 5. Sul 22-18 è l’America a chiedere time out. L’ultimo punto del set e del match è un attacco da posto due di Matthews che chiude il discorso sul 25-19. Italia fuori dalle prime quattro, giocherà per conquistare il 5° posto.

Le parole del tecnico Pasquale D'Aniello

« Abbiamo perso, ma questa partita dimostra che la squadra, lavorando bene e facendo le cose giuste, può avere ancora dei margini di miglioramento. Abbiamo chiuso il secondo set 25-15 contro le campionesse Paralimpiche in carica. Dovremo lavorare sull'avere la freddezza di mantenere lo stesso standard per tutta la durata della partita, questa sarà la sfida nei prossimi due anni. Oggi ci è mancata un pò di lucidità in alcuni momenti fondamentali ».

Il tabellino

USA - ITALIA 3-1 (25-14, 15-25, 25-14, 25-19)

USA: Nieves 12, Kanahele 10, Bridge 6, Edwards 14, Schieck 9, Matthews 12, Zummo (L), Shifflett - Patterson, Elam, ne Ball (L), Williams -Cofee, West, Bajer. All. Hamiter

ITALIA: Ceccon 8, Bellandi 7, Pedrelli 7, Ceccatelli 8, Cirelli 20, Battaglia 5, Biasi (L), Barigelli,ne. Moggio, Sarzi Amadè, Desini. All. D’Aniello

Durata: 23’, 21’, 20’, 32’

Usa: 13 a, 7 bs, 16 mv, 26 et

Italia: 11 a, 8 bs, 6 mv, 34 et

I GIRONI DEL MONDIALE FEMMINILE

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda

Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi

Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone

Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

LA PRIMA FASE DELL’ITALIA

Italia-Francia 3-0 (25-12, 25-9, 25-6)

Brasile-Italia 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)

Italia-Thailandia 3-0 (25-19, 25-11, 25-5)

OTTAVI DI FINALE

Italia- Slovenia 3-0 (25-13, 25-22, 25-15)

QUARTI DI FINALE

Usa - Italia 3-1 (25-14, 25-25, 25-14, 25-19)