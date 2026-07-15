VNL: l'Italia prepara le Finals a Macao

MACAO (CINA)- L'Italia di Velasco ha raggiunto Macao in Cina dove, dal 22 al 26 luglio all’East Asian Games Dome, si disputeranno le Finals della Volleyball Nations League 2026. Dopo ventiquattro ore di totale riposo, le azzurre sono tornate in campo per allenarsi ad una settimana esatta dallo start dell’ultimo atto di VNL in programma dal 22 al 26 luglio all’East Asian Games Dome di Macao. Capitan Danesi e compagne, reduci dalle quattro vittorie su quattro match disputati ad Hong-Kong (Ucraina, Belgio, Canada e Cina) apriranno il programma delle Finals affrontando l’Olanda nella sfida valida per i quarti di finale, mercoledì 22 luglio alle ore 10:00 italiane (diretta DAZN e VBTV).



Il programma delle FINALS (orari italiani)