Europei U 18 Maschili: Italia-Francia si giocano un posto in finale

Polonia, Italia, Francia e Bulgaria sono le migliori quattro formazioni d’Europa nella categoria. I polacchi di coach Nawrocki sfideranno alle ore 17 i bulgari guidati da Zhivkov, mentre gli azzurrini di Vincenzo Fanizza se le vedranno alle ore 19.30 contro i transalpini di Paul Cooper.

Italia-Francia è un match molto ricorrente ai Campionati Europei under 18. Nelle due precedenti edizioni (Bulgaria 2024 e Georgia 2022), infatti, le due squadre si sono sempre affrontate in finale. Nel 2022, a Tbilisi, a trionfare fu l’Italia di Michele Zanin con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-23), mentre nel 2024 a Sofia il risultato fu inverso e a favore dei blues, 0-3 (15-25, 20-25, 21-25), sugli gli azzurrini di Monica Cresta.

Le parole del tecnico Vincenzo Fanizza

« Abbiamo esordito con la Serbia con molta tensione ed emozione, già lì abbiamo capito quanto ci sarebbe stato da soffrire per arrivare in semifinale. Il nostro primo obiettivo è stato quello di qualificarci al Mondiale Under 19 del 2027. Essere tra le prime quattro d’Europa significa anche partecipare a un Mondiale e questo dà ai ragazzi un’altra opportunità per fare esperienza. Tornando all’Europeo, abbiamo fatto partite importanti, dove eravamo sotto nel punteggio ma siamo riusciti a recuperare. Anche la gara persa con la Polonia è stata un esempio, abbiamo recuperato vari parziali importanti. L’unica gara che non mi ha reso molto felice, non in termini di risultato ma di prestazione, è stata quella di ieri contro la Turchia. Forse abbiamo dato tutto contro la Slovenia, dato che avevamo l’obbligo di vincere, e questo ha influito un po' sulle nostre forze. Bisogna però parlare di un percorso di crescita e non focalizzare tutto sul risultato finale e questo va sottolineato ».

Sulla sfida con la Francia

« La Francia è arrivata prima nella pool II perdendo solamente la prima gara contro la Bulgaria, poi le ha vinte tutte. È una federazione che ha una storia alle spalle non indifferente, ci sono tanti ottimi giocatori. Alcuni di loro li abbiamo già incontrati lo scorso anno nell’Europeo Under 16 in Armenia. Dobbiamo essere liberi mentalmente e non pensare solo al risultato finale. Dobbiamo solo pensare a fare le cose bene nel nostro campo »

TUTTI I RISULTATI DELL’ITALIA

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07: Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

15/07: Turchia-Italia 1-3 (24-26, 17-25, 25-14, 21-25)

TUTTI I RISULTATI DELLA FRANCIA

Pool II:

07/07: Francia-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-17, 21-25, 19-25)

08/07: Spagna-Francia 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

09/07: Francia-Repubblica Ceca 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 29-27)

11/07: Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)

12/07: Francia-Olanda 3-1 (25-19, 25-17, 18-25, 25-16)

14/07: Francia-Romania 3-1 (28-30, 25-16, 25-20, 25-18)

15/07: Francia-Belgio 3-0 (25-21, 25-19, 29-27)

LE CLASSIFICHE FINALI DELLE POOL

Pool I, Porto San Giorgio (FM): Polonia (7V, 21pt), Italia (6V, 17pt), Slovenia (5V, 15pt), Grecia (4V, 11pt), Finlandia (3V, 7pt), Serbia (2V, 9pt), Turchia (1V, 4pt), Islanda (0V, 0pt)

Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia (6V, 18pt), Bulgaria (5V, 16pt), Spagna (5V, 13pt), Germania (4V, 12pt), Repubblica Ceca (4V, 11pt), Belgio (3V, 8pt), Romania (1V, 6pt), Olanda (0V, 0pt)

SEMIFINALI E FINALI: IL PROGRAMMA

17/07 – Semifinali – PalaSavelli, Porto San Giorgio (FM)

Ore 17.00 - Polonia – Bulgaria,

Ore 19.30 - Francia – Italia

18/07 - Finali – PalaSavelli, Porto San Giorgio (FM)

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto