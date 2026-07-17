Mondiali Sitting: l'Italia supera l'Ucraina ed è quinta

Gara sicuramente di alto livello quella di oggi, con azioni prolungate e forti attacchi. Top scorer di giornata un’incontenibile Zhuk con 33 punti con quasi il 60%. Quattro atlete in doppia cifra, invece, per le azzurre: Pedrelli, Ceccatelli, Cirelli e Battaglia. Un quinto posto consapevole, della strada percorsa, e del fatto che solo le finaliste hanno battuto le azzurre campionesse d’Europa in questo Mondiale cinese.

L’Italia parte forte e si porta subito sullo 0-2 grazie all’ace di Bellandi. Le azzurre conservano un minimo vantaggio anche sul 7-8, ma l’Ucraina rimane sempre a contatto e ristabilisce la parità sul 23-23. Nel finale è Ceccon, con l’ace del 24-25, a regalare il set point all’Italia, che chiude 24-26 approfittando dell’invasione di Liashyk.

Anche il secondo set procede punto a punto. L’Ucraina passa avanti sul 16-17, ma il muro di Ceccon vale il 18-18. L’equilibrio prosegue fino al 24-24, raggiunto con l’ace di Filon. Ai vantaggi è poi l’attacco di Zhuk a consegnare il parziale alle avversarie: 26-24.

Nel terzo set l’Italia riesce a prendere progressivamente il controllo del gioco, portandosi avanti sull’11-16. L’ace di Hoordichuk vale il 12-18, ma non interrompe la marcia delle azzurre, che allungano fino al 18-23 e chiudono il parziale sul 19-25.

Il quarto set rimane in equilibrio fino al 9-9. L’Italia prova a scappare sul 17-15, ma l’Ucraina reagisce e ribalta la situazione, portandosi avanti 21-22. Nel finale, però, le azzurre piazzano l’allungo decisivo: Ceccatelli firma il punto del 21-25 che chiude il set e consegna la vittoria alla formazione italiana.

Il tabellino

ITALIA - UCRAINA 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21)

ITALIA: Bellandi 9, Pedrelli 13, Ceccatelli 15, Cirelli 15, Battaglia 14, Ceccon 9, Biasi (L), Moggio, ne Barigelli, Desini, Sarzi. All. D’Aniello

UCRAINA: Schevchyk 1, Hoordichuk 23, Filon 3, Chuha 1, Zhuk 33, Sheremet 2, Liashyk 3, ne. Panasiuk. All. Maloivan

Durata: 28’, 27’, 23’, 24’ Tot: 102'

Italia: 19 a, 7 bs, 9 mv, 30 et

Ucraina: 13 a, 7 bs, 10 mv, 36 et