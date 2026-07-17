Mondiali Sitting: l'Italia supera l'Ucraina ed è quinta

HANGZHOU (CINA)- Con la vittoria in quattro set sull'Ucraina per 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21) l'Italia chiude a Hangzhou in Cina il Mondiale di Sitting Volley femminile con un lusinghiero quinto posto al cospetto delle migliori formazioni del pianeta.
Gara sicuramente di alto livello quella di oggi, con azioni prolungate e forti attacchi. Top scorer di giornata un’incontenibile Zhuk con 33 punti con quasi il 60%. Quattro atlete in doppia cifra, invece, per le azzurre: Pedrelli, Ceccatelli, Cirelli e Battaglia. Un quinto posto consapevole, della strada percorsa, e del fatto che solo le finaliste hanno battuto le azzurre campionesse d’Europa in questo Mondiale cinese.
L’Italia parte forte e si porta subito sullo 0-2 grazie all’ace di Bellandi. Le azzurre conservano un minimo vantaggio anche sul 7-8, ma l’Ucraina rimane sempre a contatto e ristabilisce la parità sul 23-23. Nel finale è Ceccon, con l’ace del 24-25, a regalare il set point all’Italia, che chiude 24-26 approfittando dell’invasione di Liashyk.
Anche il secondo set procede punto a punto. L’Ucraina passa avanti sul 16-17, ma il muro di Ceccon vale il 18-18. L’equilibrio prosegue fino al 24-24, raggiunto con l’ace di Filon. Ai vantaggi è poi l’attacco di Zhuk a consegnare il parziale alle avversarie: 26-24.
Nel terzo set l’Italia riesce a prendere progressivamente il controllo del gioco, portandosi avanti sull’11-16. L’ace di Hoordichuk vale il 12-18, ma non interrompe la marcia delle azzurre, che allungano fino al 18-23 e chiudono il parziale sul 19-25.
Il quarto set rimane in equilibrio fino al 9-9. L’Italia prova a scappare sul 17-15, ma l’Ucraina reagisce e ribalta la situazione, portandosi avanti 21-22. Nel finale, però, le azzurre piazzano l’allungo decisivo: Ceccatelli firma il punto del 21-25 che chiude il set e consegna la vittoria alla formazione italiana.
Il tabellino
ITALIA - UCRAINA 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21)
ITALIA: Bellandi 9, Pedrelli 13, Ceccatelli 15, Cirelli 15, Battaglia 14, Ceccon 9, Biasi (L), Moggio, ne Barigelli, Desini, Sarzi. All. D’Aniello
UCRAINA: Schevchyk 1, Hoordichuk 23, Filon 3, Chuha 1, Zhuk 33, Sheremet 2, Liashyk 3, ne. Panasiuk. All. Maloivan
Durata: 28’, 27’, 23’, 24’ Tot: 102'
Italia: 19 a, 7 bs, 9 mv, 30 et
Ucraina: 13 a, 7 bs, 10 mv, 36 et