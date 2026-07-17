Europei U 18 Maschili: l'Italia si arrende in semifinale alla Francia

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- Si ferma al tie-break il sogno dell’Italia. La Nazionale Under 18 maschile è eliminata ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento nelle Marche. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza, infatti, si arrendono alla Francia in semifinale con il punteggio di 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15) e domani giocheranno, dunque, la finale 3°-4° posto contro la Bulgaria.

Nella prima semifinale di giornata, invece, i polacchi guidati da coach Nawrocki hanno battuto, in rimonta al tie-break, 3-2 (19-25, 25-19, 33-35, 25-17, 15-10) la Bulgaria di Zhivkov facendo otto su otto nel torneo, rimanendo così l’unica squadra ancora imbattuta dell’intero Campionato Europeo.

L’Italia parte subito forte nel primo parziale e mette in seria difficoltà i francesi (5-1, 7-3, 9-5). Il ritmo degli azzurrini rimane sempre alto e sul 14-7 coach Cooper ha già speso entrambi i time-out. I suoi però non riescono a reagire (18-8, 21-14) e, infine, è un servizio out di Draghici Ghorgita che consegna il 25-20 a Massari e compagni.

Nel secondo set sono i transalpini a partire bene (3-5, 4-7). L’Italia riesce solo momentaneamente a ristabilire l’equilibrio (9-9, 11-11), fino a quando un grande turno al servizio del capitano Mrozek porta i suoi sul 13-19. Sul finale sono due ace consecutivi di Magnin a chiudere i giochi sul 14-25.

La Francia sfrutta il proprio momento buono e, a inizio terza frazione, sul 3-9 ha già costretto Fanizza a spendere entrambi i tempi tecnici di sospensione. L’Italia rientra in partita e trova il 10-10, ma i blues accelerano nuovamente (13-16, 18-22). È un attacco in diagonale out di Bussolari a fissare il punteggio sul 21-25.

Gli azzurrini non mollano la presa e comandano la prima parte di quarto set (5-3, 9-5, 12-8). I francesi trovano poi la parità (13-13, 15-15) e grazie a un grande turno di servizio di Bonnard si portano a +4 sul 18-22. Fanizza inserisce Illini in battuta e i suoi riagganciano i transalpini (22-22, 23-23). Sono un attacco out di Mrozek e un muro di Bevilacqua a portare il match al tie-break (25-23).

Nella frazione decisiva l’Italia è sempre costretta a inseguire gli avversari (1-3, 5-8, 10-12). In mezzo solo una breve parità (8-8). I ragazzi di Fanizza annullano un match point ma si arrendono ugualmente sul 12-15.

Le parole di Iacopo Illini

« Abbiamo giocato una grande pallavolo contro degli avversari molto forti che, come noi, non si sono mai arresi. Ora dobbiamo pensare a domani, c’è la finale 3°-4° posto, e come diciamo sempre: la partita più importante è quella che deve venire. Una medaglia sarebbe un valore aggiunto per questo gruppo ».

Il tabellino

ITALIA-FRANCIA 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15)

ITALIA: Mangini 4, Bussolari 8, illini 3, Storini 4, Bevilacqua 3, Massari 19, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella 8, Meoni 11, Pesce, Macca, Trotta. N.e.: Notarnicola. All. Fanizza.

FRANCIA: Rospide 5, Bonnard 10, Ebagne Yon 12, Savalli 7, Cisse 1, Mrozek 24, Agnese (L). Magnin 14, Dubilly Dartois, Draghici Georgita 4. N.e.: Jeanlys, Julien, Marion. All. Cooper

Durata set: 31’, 22’, 30’, 35’, 19’ Tot: 137’

Italia: 5 a, 13 bs, 12 mv, 31 et

Francia: 13 a, 12 bs, 11 mv, 37 et

TUTTI I RISULTATI DELL’ITALIA

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07: Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

15/07: Turchia-Italia 1-3 (24-26, 17-25, 25-14, 21-25)

Semifinale

17/07: Francia-Italia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-25)

SEMIFINALI E FINALI: CALENDARIO E RISULTATI

17/07 – Semifinali

Ore 17.00 - Polonia – Bulgaria 3-2 (19-25, 25-19, 33-35, 25-17, 15-10)

Ore 19.30 - Italia-Francia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-25)

18/07 - Finali

Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto: Bulgaria - Italia

Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto: Polonia - Francia