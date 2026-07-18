VNL: tre punti pesanti per l'Italia contro l'Argentina

OSAKA (GIAPPONE)- L'Italia di De Giorgi batte l'Argentina per 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) nel terzo match di Volleball Nations League ad Osaka (Pool 9) e mantiene viva la speranza di qualificarsi per le Finals. Attualmente gli azzurri sono quinti in classifica con 23 punti e tutto si deciderà domani quando la nostra nazionale scenderà i campo alle 8.30 italiane per affontare Cuba (oggi vincitrice per 3-0 contro il Canada). La partita sarà visibile in diretta su DAZN e VBTV. Per la sfida di oggi il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha scelto un sestetto con in Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, Balaso libero. Dall’altra parte della rete il tecnico argentino Fabian Hugo Muraco ha schierato: Sanchez Pages, Gallego, Gomez, Armoa Morel, Vicentin, Zerba e Massimino libero.

Primo set caratterizzato da un sostanziale equilibrio, dovuto all'alternarsi delle due nazionali al comando (6-6, 8-8). È l'Italia a trovare il primo break di +2 (11-9), subito però raggiunta dagli argentini checon un muro di Armoa, trovano l'11-11. Poi una magia di Giannelli per Romanò vale il punto del 12-11.Gara vibrante in questa fase, con le due formazioni che non si sono risparmiate (13-13). Nella fase centrale del set l'Italia ha spinto sull'acceleratore e ha trovato il +3 (17-14), costringendo il tecnico argentino a chiamare un time out. Il finale è stato ancora una volta emozionante: le due squadre hanno viaggiato appaiate fino a quando gli azzurri hanno piazzato la zampata decisiva. Il 25-22 finale, dopo 30 minuti di gioco, è stato firmato da Mati.

Il canovaccio non è cambiato nel secondo set, con le due squadre partite appaiate nel punteggio (4-4, 8-7). L'Italia, però, è stata più brava a chiudere i punti importanti e ha trovato il +3 (10-7), costringendo la panchina argentina a chiamare un time out. Al rientro in campo gli azzurri hanno continuato a spingere fino a trovare il +6 (14-8) con Giannelli, massimo vantaggio del set. A questo punto l'Italia ha gestito il margine accumulato (23-17) e dopo un parziale ritorno degli avversari (23-21) ha chiuso anche il secondo parziale in proprio favore 25-22 con Lavia. Italia 2, Argentina 0.

Nel corso del terzo set De Giorgi ha dato spazio a Galassi, subentrato a Mati. L'Argentina, in questo parziale, è passata avanti portandosi sull'8-7, ma proprio Galassi ha riportato la parità (8-8), prima del sorpasso firmato da Romanò (9-8). Una volta preso il comando l'Italia non lo ha più lasciato e si è involata verso la chiusura del set rrivata sul 25-22, conquistando così la meritata settima vittoria in questa Volleyball Nations League.

Le parole di Ferdinando De Giorgi

« Innanzitutto oggi abbiamo cercato di dare continuità alle nostre cose, cercando di migliorare. C’è stato un equilibrio con una partita sempre viva. Credo che siamo stati bravi noi a stare, come ce lo eravamo detti all’inizio, sul punto a punto, sulla disponibilità di stare in questa situazione. In tutti i set, anche se siamo stati davanti, loro ci sono rimasti spesso vicini. Il processo di crescita continua e soprattutto ci avviciniamo a quello che è l’obiettivo di queste tre settimane di partite.Contro Cuba una partita diversa e non facile. Hanno schiacciatori di livello, capaci di mettere sotto pressione. In generale è una squadra capace di esprimere un gioco di alto livello. Sarà importante la nostra capacità di resistere e rispondere a queste situazioni e dovremo essere fin da subito aggressivi. Loro hanno delle qualità che bisogna saper sopportare in certi momenti e noi dovremo poi reagire tecnicamente. Domani giocheremo a distanza di neanche 20 ore e questo non è certamente facile. È una situazione che riguarda tutti e che bisognerebbe in futuro prendere in considerazione. Soprattutto quando si arriva a giocare la quarta partita in cinque giorni, diventa per tutti più complicato.

In quest’ultima partita della fase intercontinentale, al termine di tre settimane di gioco, idealmente è come se ci fossero anche tutti i ragazzi che hanno giocato le prime due week ».

Le parole di Daniele Lavia

« Oggi siamo stati solidi e bravi. Sapevamo che non sarebbe stato facile, perché l’Argentina gioca bene. Noi vogliamo battagliare sempre per centrare le Finals e questa è la terza battaglia in questa Pool. Penso che stiamo esprimendo un buon gioco nelle varie partite qui in Giappone, anche se abbiamo perso la prima. Vedo che stiamo crescendo partita dopo partita e siamo felici di questo. L’obiettivo è arrivare a esprimere il nostro massimo livello, cercando di non adagiarci, anche nei momenti in cui eravamo in pieno controllo e secondo me oggi ci siamo riusciti. È stata una partita impegnativa punto a punto. Temevamo la loro difesa e anche oggi hanno difeso e contrattaccato bene. Noi siamo stati abbastanza lucidi nel tornare a fare il side out con pazienza, con il nostro ritmo e con il nostro livello. Per fortuna abbiamo portato a casa una vittoria. Domani ci aspetta Cuba, una squadra solida che conosciamo. È piena di giocatori importanti che abbiamo affrontato anche nel corso di questi anni. Sappiamo il loro potenziale e la loro pericolosità, ma noi dobbiamo pensare sempre al nostro lato del campo. Sarà una partita completamente diversa da quella giocata oggi con l’Argentina. L’obiettivo, quindi, rimane quello di esprimere il nostro massimo livello, perché se riusciamo a farlo siamo davvero forti e possiamo competere con le migliori ».

Le parole di Mattia Bottolo

« È stata una partita gestita da parte nostra e siamo sempre stati avanti. Abbiamo un po' faticato nel terzo set perché abbiamo provato a spingere di più con la battuta, ma non ci è entrata. Loro sono riusciti a uscire fuori nelle situazioni difficil in cui li avevamo messi. Anche la nostra intensità espressa è stata positiva, quindi ci portiamo a casa una bella partita. Nei momenti chiave della partita abbiamo quell’esperienza che ci permette di interpretare le situazioni: capiamo quando c’è da premere un po' di più sull’acceleratore o comunque da avere quell’attenzione in più. Questo, combinato alla qualità della squadra, direi che ci dà un ottimo intuito nelle situazioni importanti e ci permette di capire quando infliggere il colpo del KO. Cuba domani sarà una sfida diversa. Loro sono una squadra molto più individuale, che riesce ad avere picchi di rendimento grazie ai suoi giocatori più importanti. Noi dovremo essere bravi a limitarli perché di punti ne faranno e a tenere bene nei loro momenti di esplosività. Dovremo esprimere un livello di gioco alto per tutta la partita. Saranno fondamentali la continuità e l’esprimere sempre un buon livello di gioco ».

Il tabellino

ITALIA – ARGENTINA 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)

ITALIA: Bottolo 13, Mati 2, Romanò 15, Lavia 9, Sanguinetti 6, Giannelli 7, Balaso (L). Sani. Galassi 5. N.e: Laurenzano, Sbertoli, Porro, Bovolenta. All. De Giorgi.

ARGENTINA: Vicentin 10, Gallego 4, Zerba 3, Armoa 11, Gomez 13, Sanchez 1, Massimino (L). Martinez, Diaz, Kukartsev 3, Ramos 3, Giraudo. N.e: Palonsky, Loser. All. Muraco

Arbitri: Liu Jiang (CHN), Mohammed I A Alawadhi Fahad (QAT)

Durata: 30’, 28’, 28’ Tot:86’

Italia: a 1, bs 13, m 7, e.t. 15.

Belgio: a 3, bs 13, m 5, e.t. 18.

Calendario e risultati - Pool 9 (Osaka, Giappone) –15-19 luglio*

Mercoledì 15 luglio: Canada-Argentina 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 13-25, 17-19); Belgio-Cuba 0-3 (23-25, 19-25, 20-25); Italia-Giappone 2-3 (26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Giovedì 16 luglio: Italia-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22); ore 12:20 Giappone-Canada.

Venerdì 17 luglio: Cuba-Argentina 3-2 (17-25, 25-19, 22-25, 25-21, 15-12), ore 12:20 Giappone-Belgio.

Sabato 18 luglio: Canada-Cuba 0-3 (22-25, 21-25, 27-29); Italia-Argentina 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)

Domenica 19 luglio: ore 5:00 Belgio-Canada; ore 8:30 Cuba-Italia; ore 12:20 Giappone-Argentina .

*orari di gioco italiani