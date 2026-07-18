Europei U 18 Maschili: per l'Italia solo il quarto posto

PORTO SAN GIORGIO (FERMO)- La nazionale Under 18 Maschile di Vincenzo Fanizza non è stata capace oggi di smaltire la delusione della sconfitta al tie break contro la Francia nella semifinale dell'Europeo di categoria e si è arresa per 0-3 (19-25, 19-25, 23-25) alla Bulgaria, davanti al pubblico di Porto San Giorgio, nella finale per il podio chiudendo la rassegna continentale al quarto posto.

Non arriva il riscatto azzurro, è quarto posto. La Nazionale under 18 maschile perde contro la Bulgaria, nella finale 3°-4° posto, con il punteggio di 0-3 (19-25, 19-25, 23-25) ed è fuori dal podio ai Campionati Europei di categoria. Gli azzurrini di Fanizza, infatti, dopo aver perso la semifinale ieri contro la Francia in un match combattutissimo, non riescono a reagire e a conquistare la medaglia di bronzo in questa rassegna continentale disputatasi in Italia.

Nel match contro la Bulgaria gli azzurrini non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco in nessun parziale. Il ritmo dei ragazzi di Zhivkov è stato subito, dall’inizio alla fine, da Massari e compagni (19 muri per i biancoverdi). Top scorer di serata è stato Nikola Gradinarov con 18 punti a referto. Per gli azzurrini solo Leonardo Meoni in doppia cifra (10).

La nazionale azzurra esce, dunque, per la prima volta dal podio dei Campionati Europei Under 18. Da quando è avvenuto il cambio di categoria (dal 1995 al 2017 è stata U19), infatti, l’Italia era stata l’unica formazione a conquistare sempre una medaglia nel torneo (2018, 2020, 2022, 2024).



Nel primo set le squadre restano sempre a contatto (3-3, 7-7, 9-9) fino al primo allungo della Bulgaria. I biancoverdi, infatti, sul 12-16 hanno già costretto Fanizza a chiamare entrambi i time-out. Gli azzurrini non riescono a rientrare in partita (14-19, 15-21) e si arrendono sul 19-25. Troppi i 10 errori totali azzurri.

Secondo parziale, stesso copione. Sostanziale equilibrio iniziale (3-3, 8-8, 11-11) con l’Italia che non riesce a esprimere il proprio miglior gioco e la Bulgaria che ne approfitta (11-15, 14-18, 16-22). È un attacco di Dzhenev a chiudere, ancora una volta, sul 19-25.

Nella terza frazione l’Italia prova a rispondere ai colpi subiti dai bulgari e riesce a trovare il primo vantaggio sul 17-15. I ragazzi di Zhivkov però sono determinati e trovano subito la parità (18-18). Gli azzurrini annullano tre match point ma sono costretti comunque a cedere sul 23-25.

Le parole del tecnico Vincenzo Fanizza

« Quella di ieri sera contro la Francia è stata una batosta importante. Tutto quello che avevano i ragazzi ieri lo hanno dato; abbiamo cercato di recuperare le energie ma non ci siamo riusciti. Non ci sono comunque alibi. Dobbiamo riconoscere anche il valore della Bulgaria. Mi sento di fare solo i complimenti ai ragazzi e alle società che hanno lavorato tanto. Non posso dire di essere contento del quarto posto, perché non è arrivata una medaglia, ma sono convinto che lavorando ci divertiremo e ci riprenderemo quello che oggi abbiamo perso »

Il tabellino

ITALIA-BULGARIA 0-3 (19-25, 19-25, 23-25)

ITALIA: Massari 9, Mangini 5, Bussolari 3, Illini 8, Storini 4, Bevilacqua 1, Rizzo (L). Ferrari, Gallinella 3, Meoni 10. N.e.: Notarnicola, Pesce, Macca, Trotta. All. Fanizza.

BULGARIA: Velikov 1, Veselinov 7, Kosev 7, Dzhenev 15, Gradinarov 18, Ganev 7, Donov (L). Antonov, Dimitrov, Bagdasarov. N.e.: Dikov, Drumev, Riciu, Ivanov. All. Zhivkov.

Durata set: 23’, 27’, 33’ Tot: 83’

Italia: 2 a, 13 bs, 3 mv, 20 et

Bulgaria: 1 a, 13 bs, 19 mv, 18 et

TUTTI I RISULTATI DELL’ITALIA NEL TORNEO

Pool I:

07/07: Italia-Serbia 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9)

08/07: Italia-Finlandia 3-1 (25-18, 25-23, 17-25, 25-22)

09/07: Grecia-Italia 0-3 (15-25, 17-25, 18-25)

11/07: Italia-Polonia 1-3 (25-19, 20-25, 19-25, 23-25)

12/07: Islanda-Italia 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

14/07: Italia-Slovenia 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20)

15/07: Turchia-Italia 1-3 (24-26, 17-25, 25-14, 21-25)

Semifinale:

17/07: Italia-Francia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15)

Finale 3°-4° posto:

18/07: Italia-Bulgaria 0-3 (19-25, 19-25, 23-25)

SEMIFINALI E FINALI: I RISULTATI

17/07 – Semifinali

Polonia – Bulgaria 3-2 (19-25, 25-19, 33-35, 25-17, 15-10)

Italia-Francia 2-3 (25-20, 14-25, 21-25, 25-23, 12-15)

18/07 - Finali

Finale 3°-4° posto: Bulgaria - Italia 0-3 (19-25, 19-25, 23-25)

Finale 1°-2° posto: Polonia - Francia 3-1 (22-25, 25-23, 28-26, 25-21)