VNL: l'Italia supera Cuba e vola alle Finals

OSAKA (GIAPPONE)- Missione compiuta per l'Italia di Fefè De Giorgi che con la vittoria di oggi all’Asue Arenan di Osaka su Cuba per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17) si qualifica per le Finals di VNL 2026, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Altra vittoria, la terza consecutiva in questa Pool 9, l’ottava complessiva al termine delle tre week di VNL. Con questa vittoria, la nazionale azzurra sale dunque a otto successi (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica. Al termine di tutte le gara verrà stilata la classifica finale utile per l’abbinamento dei quarti di finale in Cina. Un successo arrivato grazie alla testa e alla tecnica di questa nazionale, capace di farsi trovare sempre pronta nei momenti chiave. Nella gara contro Thondike e compagni, gli azzurri hanno perso il primo set e poi in rimonta hanno conquistato i successivi tre. Una crescita importante per il gruppo guidato da De Giorgi, ritrovatosi al completo soltanto da due settimane e che lascia ben sperare in vista del rush finale in Cina. Per la partita di oggi il commissario tecnico De Giorgi ha confermato il sestetto che ha battuto ieri l’Argentina con in Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, Balaso libero. Dall’altra parte della rete Cuba si è schiarato con: Gonzalez, Simón, Lopez, Yant, Thondike, Wilson e Garcia libero.

Primo set nel quale è stata Cuba a partire meglio, con gli azzurri costretti fin da subito a inseguire (2-5). L'Italia ha dovuto gestire uno svantaggio compreso tra le due e le quattro lunghezze (7-9, 8-12), fino a scivolare sul -5 (9-14), che ha costretto il ct azzurro a chiamare un time out per dare indicazioni ai suoi. Dentro Luca Porro al posto di Bottolo. Mati trova l'ace e l'Italia torna a -3 (11-14). Nel corso del set sono entrati in campo anche Bovolenta, Sbertoli e Sani, ma l'inerzia della frazione non è cambiata (14-19) e Cuba ha chiuso in proprio favore 25-17 dopo 23 minuti di gioco.

Parte invece bene l'Italia nel secondo parziale, con gli azzurri avanti 3-0. Cuba recupera ben presto terreno e le due squadre iniziano una battaglia punto a punto (7-7, 9-9). Con il passare delle azioni, l'Italia trova il break giusto e allunga sul +3 (14-11).

Parte invece bene l'Italia nel secondo parziale, con gli azzurri avanti 3-0. Cuba recupera ben presto terreno e le due squadre iniziano una battaglia punto a punto (7-7, 9-9). Con il passare delle azioni l'Italia trova il break giusto e allunga sul +3 (14-11).

Nel complesso, in questo secondo set gli azzurri, pur concedendo qualcosa agli avversari, sono apparsi ben concentrati nei momenti chiave, bravi ad allungare quando contava (17-13), Sani entrato al servizio firma l’ace del 21-15 e il tecnico cubano chiama il timeout. Il set scivola sereno fino al definitivo 25-19. Italia 1, Cuba 1.

Terza frazione ancora all'insegna dell'equilibrio, ma con i cubani avanti (9-7). A questo punto del set le due squadre hanno battagliato punto a punto, con Cuba ancora avanti, seppur con vantaggi minimi (10-11, 12-13), fino al ritrovato pareggio azzurro, firmato da un muro di Lavia (13-13).

Nella fase centrale del set l'Italia trova il sorpasso con Mati e tenta l'allungo (21-19). Una volta avanti, gli azzurri sono stati in grado di imporsi 25-21, con il punto decisivo messo a segno da Romanò.

Nel quarto e decisivo set l'Italia è stata avanti nel punteggio (11-6) e ha controllato il gioco per l'intera durata del parziale, fino al 25-17 che ha decretato la fine del match e consegnato agli azzurri il pass per le Finals di VNL 2026.

Le parole del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi

« Non era semplice vincere con Cuba. Loro sono una delle squadre più talentuose, con giocatori tecnicamente molto forti. Quando cominciano a giocare con certi ritmi, in difesa e in attacco, ti mettono in difficoltà. Il primo set è stato difficile per noi, però poi è venuta fuori la bontà del nostro gruppo, capace di reagire, trovare gli equilibri giusti e migliorare alcune situazioni. È stata una prova molto positiva da questo punto di vista. Idealmente quest'ultima partita l'abbiamo giocata con tutti i ragazzi che hanno partecipato a queste tre settimane di VNL. Oggi era la partita per concretizzare gli obiettivi e la posizione in classifica. Ognuno di loro, giocatori e staff, ha aggiunto un mattoncino a questo percorso. In questa prima parte di stagione il presidente federale ci ha dato l'opportunità di poter allenare due gruppi e di fare poi un percorso in questa VNL con squadre diverse e questo è stato importante. Nel corso delle tre tappe abbiamo utilizzato 24 giocatori e quindi il raggiungimento di questa finale è stato il risultato di un lavoro corale di tutti ».

Le parole di Fabio Balaso

« Sicuramente è stata una partita complicata. Conoscevamo la grande forza di Cuba con i loro schiacciatori e il centrale Simon, che sono i loro punti di forza. Nel primo set non siamo partiti nel migliore dei modi e abbiamo commesso qualche imprecisione. Loro sono stati bravi in battuta e a muro. Dal secondo set, però, siamo riusciti a cambiare, a rigiocare più palloni dalla nostra parte e a essere più intelligenti in alcune situazioni. Da lì l'inerzia è cambiata a nostro favore. Con queste ultime tre vittorie, sommate a quelle ottenute nelle week precedenti, siamo riusciti a centrare questo primo obiettivo stagionale, la qualificazione alle Finals di VNL. Adesso saranno tutte partite da dentro o fuori e dovremo affrontarle con la giusta determinazione. Cosa mi rende più soddisfatto? Sicuramente la crescita mostrata dopo il ko con il Giappone, che ci ha dato una reazione importante. Questo gruppo ha sempre messo qualcosa in più in ogni partita successiva ed è questa la cosa più importante. Aggiungere qualcosa in più vuol dire crescere sia individualmente sia come squadra. Penso che la svolta per noi sia stata proprio questa ».

Il tabellino

ITALIA – CUBA 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17)

ITALIA: Giannelli 1, Bottolo 10, Mati 10, Romanò 17, Lavia 13, Sanguinetti 8, Balaso (L). Sbertoli, Sani 1, Porro, Bovolenta 3. N.e: Laurenzano, Galassi, Russo. All. De Giorgi

CUBA: Gonzalez 8, Lopez 12, Simon 8, Thondike 3, Yant 8, Wilson 9, Garcia (L). Masso 3, Gomez, Cardenas 2. N.e: Nivaldo, Arrechea, Suarez. All. Cruz

ARBITRI: Liu Jiang (CHN),Kang Joo-Hee (KOR)

Durata set: 23’, 24’, 30’, 24’ Tot:101'

Italia: a 4, bs 20, m 11, e.t. 29.

Cuba: a 5, bs 22 , m 7 , e.t. 29 .

Calendario e risultati - Pool 9 (Osaka, Giappone) –15-19 luglio*

Mercoledì 15 luglio: Canada-Argentina 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 13-25, 17-19); Belgio-Cuba 0-3 (23-25, 19-25, 20-25); Italia-Giappone 2-3 (26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Giovedì 16 luglio: Italia-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22); ore 12:20 Giappone-Canada.

Venerdì 17 luglio: Cuba-Argentina 3-2 (17-25, 25-19, 22-25, 25-21, 15-12), ore 12:20 Giappone-Belgio.

Sabato 18 luglio: Canada-Cuba 0-3 (22-25, 21-25, 27-29); Italia-Argentina 3-0 (25-22, 25-22, 25-22)

Domenica 19 luglio: Belgio-Canada 3-0 (25-22, 25-22, 25-19); Italia-Cuba 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17) ; ore 12:20 Giappone-Argentina .