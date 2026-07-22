Marchesi ha scelto i 12 per gli Europei B di Sitting Volley

ROMA-Marcia di avvicinamento della nazionale maschile di Sitting Volley ai Campionati Europei di B Division, in programma a Brno in Repubblica dal 23 al 26 agosto. Su indicazione del direttore tecnico Pasquale D'Aniello e del primo allenatore Marcello Marchesi scelti i dodici che prederanno parte alla rassegna continentale. Gli azzurri convocati dal 18 agosto presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per uno stage di preparazione in vista dei Campionati Europei di Division B, in programma a Brno (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto.
I 12 CONVOCATI
Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (CUS Verona); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano); Davide Nadai (GIS Volley Sacile).
LO STAFF
Saranno presenti allo stage Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Alberto Maria Nicoli (scoutman), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Antonella Iemma (fisioterapista), Mauro Guicciardi (medico) e Matteo De Robertis (team manager).