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Mondiali U 17 Femminili: convocate 14 giocatrici

Le azzurre si ritroveranno il 27 luglio presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per un ultimo stage di preparazione prima della partenza per Santiago del Cile dove, dal 6 al 16 agosto, disputeranno la rassegna iridata
2 min
Mondiali U 17Mencarellicresta
Mondiali U 17 Femminili: convocate 14 giocatrici

MILANO- Su indicazione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, le azzurre si ritroveranno il 27 luglio presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per un ultimo stage di preparazione in vista dei Mondiali. Al termine del raduno, nel pomeriggio del 28 luglio, la delegazione partirà alla volta di Santiago del Cile, sede dei Campionati del Mondo Under 17 femminili, in programma dal 6 al 16 agosto. 

Le 14 convocate

Chiara Bianchin, Beatrice Scalzotto (Top Volley Verona); Matilde Borello, Nicole Crotta (Imoco Volley); Elena Di Napoli (Volley Friends Roma); Ester Fioretti (Pro Victoria Pallavolo); Erika Jakic (Scuola Pallavolo Anderlini); Sofia Martinengo, Alice Pettiti (Volleyrò Casal de' Pazzi); Kaila Simeonov (Valentino Volpianese); Marie Viviane Tarca Gnakpotchi (Volley Bergamo 1991); Sveva Terzi (Normac Volley Genova); Hillary Uwadiae (Volley Academy Piacenza); Beatrice Zannese (Chions Fiume Volley).

Lo staff

Saranno presenti Marco Mencarelli (direttore tecnico), Monica Cresta (primo allenatore), Claudio Feyles (secondo allenatore), Riccardo Rocco (assistente allenatore), Riccardo Battioli (preparatore atletico), Andrea Bobba (medico), Mattia Cordenos (fisioterapista), Lorenzo Abbiati (scoutman) e Giulia Buonpensiero (team manager).

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