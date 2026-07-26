VNL: la Turchia sul gradino più alto del podio

MACAO (CINA)-La Turchia di Daniele Santarelli ha superato in rimonta, in quattro set, il Brasile 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21) ed ha conquistato il gradinopiù alto del podio della Volleyball Nations League 2026. A trascinare la formazione turca, che succede all'Italia che aveva vinto nel 2024 e nel 2025, una straordinaria Melissa Vargas che con 33 punti all'attivo ha fatto la differenza. Per la formazione carioca, a cui non sono bastati i 25 punti di Ana Cristina, prosegue la maledizione delle finali di VNL (la quinta persa su otto giocate).
Il tabellino
TURCHIA-BRASILE 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21)
TURCHIA: Vargas 33, Baladin 19, Aydin 15, Gunes 3, Kisal 7, E. Sahin 5, Orge (L), Ozbay, S. Sahin, Yatgin, Uyanik, Ozden, Erkek, Basyolcu. All. Santarelli.
BRASILE: Ana cristina 25, Bergmann 15, Rosamaria 19, Diana 5, Macris 1, Roberta 2, Luzia 11, Kily 3, Marcelle (L), Lorena, Helena, Maiara, Larissa, Natinha. All. Ze Roberto.
ARBITRI: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM),Simonovic Vladimir (SUI)