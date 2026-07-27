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"Italia forte all'Europeo"

A Macao le azzurre chiudono le Finals Eight di Nations League con il bronzo. Battute le padrone di casa della Cina mettendo in mostra una bella prova di carattere dopo il ko con il Brasile
Diego De Ponti
1 min
ItaliaPallavolo
"Italia forte all'Europeo"© GALBIATI FIORENZO

Destinazione Europei. La Volley Nations League 2026 delle azzurre si è chiusa ieri, a Macao, con un bronzo ma lo sguardo si è subito rivolto al prossimo obiettivo. È stato il ct Julio Velasco a sottolinearlo nel dopo partita della finale per il terzo posto: «Arriveremo all’Europeo in ottime condizioni». Dopo la sconfitta in semifinale con il Brasile (al tiebreak) le azzurre del tecnico argentino si sono riscattate battendo le padrone di casa del

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