"Italia forte all'Europeo"

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Destinazione Europei. La Volley Nations League 2026 delle azzurre si è chiusa ieri, a Macao, con un bronzo ma lo sguardo si è subito rivolto al prossimo obiettivo. È stato il ct Julio Velasco a sottolinearlo nel dopo partita della finale per il terzo posto: «Arriveremo all’Europeo in ottime condizioni». Dopo la sconfitta in semifinale con il Brasile (al tiebreak) le azzurre del tecnico argentino si sono riscattate battendo le padrone di casa del
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