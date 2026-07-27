"Italia forte all'Europeo"

Destinazione Europei. La Volley Nations League 2026 delle azzurre si è chiusa ieri, a Macao, con un bronzo ma lo sguardo si è subito rivolto al prossimo obiettivo. È stato il ct Julio Velasco a sottolinearlo nel dopo partita della finale per il terzo posto: «Arriveremo all’Europeo in ottime condizioni». Dopo la sconfitta in semifinale con il Brasile (al tiebreak) le azzurre del tecnico argentino si sono riscattate battendo le padrone di casa del