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La nazionale maschile di sitting si aggiudica la Nerulum Cup

Prestigiosa affermazione della formazione allenata da Marchesi che ha dominato il torneo superando nell'ordine la Spagna la Gran Bretagna ed in finale il Kosovo
2 min
Nerulum CupItaliaMarchesi
La nazionale maschile di sitting si aggiudica la Nerulum Cup

ROTONDA (POTENZA)-Prestigiosa vittoria per la nazionale maschile di sitting volley che si è aggiudicata a Rotonda in provincia di Potenza, la settima edizione della Nerulum Cup. Gli azzurri hanno conquistato il trofeo superando 3-0 il Kosovo nella finale per il primo posto, giocata al meglio dei cinque set.

Un percorso netto per la formazione guidata da coach Marcello Marchesi, capace di vincere tutte le partite disputate senza concedere nemmeno un set. Nella fase iniziale l’Italia ha battuto 2-0 la Spagna, la Gran Bretagna e lo stesso Kosovo, guadagnandosi così l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto del torneo, gli azzurri hanno confermato quanto di buono mostrato nei precedenti incontri, imponendosi nuovamente sulla rappresentativa kosovara, questa volta con il punteggio di 3-0.

La Gran Bretagna ha invece conquistato il terzo posto grazie alla vittoria per 2-1 contro la Spagna nella finale per il terzo posto.

La Nerulum Cup ha rappresentato un importante appuntamento di preparazione per la Nazionale italiana in vista dei Campionati Europei di Division B, in programma dal 23 al 26 agosto a Brno, in Repubblica Ceca.

Tornata quest’anno dopo le prime sei edizioni disputate tra il 2014 e il 2019, la manifestazione ha visto la partecipazione delle rappresentative nazionali di Italia, Kosovo, Gran Bretagna e Spagna. Il torneo è stato inserito all’interno della Rotonda Food-Wellness Week, iniziativa dedicata alla valorizzazione sportiva, turistica, culturale ed enogastronomica del territorio lucano.

I RISULTATI DEL TORNEO

Spagna-Kosovo 0-2

Kosovo-Gran Bretagna 2-1

Italia-Spagna 2-0

Spagna-Gran Bretagna 1-2

Italia-Gran Bretagna 2-0

Italia-Kosovo 2-0

Finale 3°-4° posto

Spagna-Gran Bretagna 1-2

Finale 1°-2° posto

Italia-Kosovo 3-0

CLASSIFICA FINALE:

1^ Italia, 2^ Kosovo, 3^ Gran Bretagna, 4^ Spagna

 

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