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VNL: bis della Polonia, vittoria al tie break sugli Usa

Al termine di una splendida finale la formazione di Grbic si è imposta 3-2 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 15-10) la squadra di Kiraly. Sul podio anche la Slovenia che ha superato 3-1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-22) il Giappone nella finale per il terzo posto
1 min
VNLPoloniaStati Uniti
VNL: bis della Polonia, vittoria al tie break sugli Usa

NINGBO (CINA)-La Polonia bissa il successo dell'edizione scorsa conquistando la Volleball Nations League 2026 superando a Ningbo in Cina, in una splendida finale, gli Stati Uniti al tie break per 3-2 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 15-10)

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, la Slovenia si è imposta sul Giappone per 3-1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-22) salendo sul gradino più basso del podio.

I premi individuali

MVP : Tomasz Fornal (Polonia)

Miglior battitore: Dmytro Yanchuk (Ucraina)

Miglior realizzatore: A.Nikolov (Bulgaria)

Miglior attaccante: A.Nikolov (Bulgaria)

Miglior muratore: Jackson Howe (Canada)

Miglior palleggiatore: Uroš Planinšič  (Slovenia)

Miglior difensore: Franco Massimino (Argentina)

Miglior ricettore: Mathis Henno (Francia)

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