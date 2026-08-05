Mondiali U 17 Femminile: l'Italia in Cile pronta all'esordio

Il gruppo pari età di azzurrine che difenderanno il tricolore in Sudamerica e che in questa occasione saranno guidate da Monica Cresta, arriva da un bronzo europeo che è andato in scena nel 2025 tra Albania e Kosovo e che le ha viste centrare un terzo posto con una vittoria netta per 3-0 contro la Repubblica Ceca nella finale per il bronzo. Davanti all’Italia si sono classificate Polonia e Turchia, prima e seconda.

Parlando del Mondiale di categoria, invece, si tratta della seconda edizione della storia recente della pallavolo internazionale. Nel 2024, in Perù, l’Italia si piazzò, anche in questo caso, al terzo posto dietro a Cina (vincitrice del torneo) e al Giappone (medaglia d’argento). Le azzurrine centrarono il terzo posto grazie a una vittoria per 3-1 contro Taipei. Nel gruppo che salì sul podio, c’erano numerose ragazze viste nelle competizioni europee 2026, tra gli ori conquistati con la categoria Under 22 e Under 18.

L’esordio in questa competizione per le ragazze di Cresta sarà nella notte tra il 6 e il 7 agosto, alle 2 del mattino, contro l’Algeria. Completano la Pool D nella quale l’Italia è inserita la Repubblica Dominicana, la Corea del Sud, Taipei e Porto Rico.

Presente anche il direttore tecnico delle nazionali giovanili, Marco Mencarelli.

Le 14 azzurrine convocate

Chiara Bianchin, Beatrice Scalzotto (Top Volley Verona); Matilde Borello, Nicole Crotta (Imoco Volley); Elena Di Napoli (Volley Friends Roma); Ester Fioretti (Pro Victoria Pallavolo); Erika Jakic (Scuola Pallavolo Anderlini); Sofia Martinengo, Alice Pettiti (Volleyrò Casal de' Pazzi); Kaila Simeonov (Valentino Volpianese); Marie Viviane Tarca Gnakpotchi (Volley Bergamo 1991); Sveva Terzi (Normac Volley Genova); Hillary Uwadiae (Volley Academy Piacenza); Beatrice Zannese (Chions Fiume Volley).

Lo staff

Saranno presenti Marco Mencarelli (direttore tecnico), Monica Cresta (primo allenatore), Claudio Feyles (secondo allenatore), Riccardo Rocco (assistente allenatore), Riccardo Battioli (preparatore atletico), Andrea Bobba (medico), Mattia Cordenos (fisioterapista), Lorenzo Abbiati (scoutman) e Giulia Buonpensiero (team manager).

Le parole del tecnico Monica Cresta

« Abbiamo lavorato molto sugli aspetti tecnici e sull’assetto della squadra. Questo rappresenta il mio secondo campionato mondiale dopo l'esperienza del 2019 in Bahrain con la Nazionale Under 21 maschile. Sarà certamente un'esperienza diversa: all'epoca potevo contare su giocatori già esperti come Lavia, Recine e Gardini, inseriti da tempo nei circuiti delle nazionali giovanili e protagonisti in campionati di alto livello e in Serie A2 con il Club Italia. Qui, al contrario, lavoriamo con giovani giocatrici che si affacciano per la prima volta su questo palcoscenico e quindi ci sarà la parte più emozionale da saper gestire, una sfida continua. Sulle nostre avversarie della Pool D abbiamo poche informazioni: Algeria, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Porto Rico e Taipei sono alla prima esperienza di categoria come tutti e sarà un esordi mondiale per ogni squadra. Nonostante questo, siamo consapevoli che ogni partita sarà una battaglia su tutti i fronti: tecnico, tattico, fisico ma soprattutto emozionale. Formazioni come Polonia e Turchia sono solidamente strutturate e hanno già confermato all'ultimo europeo le proprie qualità fisiche e tecniche, esprimendo una pallavolo di alto livello per questa fascia d'età. Senza dimenticare le rappresentative asiatiche, tra cui Cina e Giappone, che sapranno farsi valere. Sono particolarmente curiosa di osservare le caratteristiche e lo sviluppo del gioco giovanile nel panorama mondiale. Il movimento pallavolistico italiano, sia femminile che maschile, sta esprimendo generazioni di giocatori e giocatrici sempre più competitivi e competitive, grazie al prezioso lavoro svolto in modo capillare sul territorio da club, dirigenti, tecnici e comitati territoriali e regionali. La nostra Federazione, con la direzione tecnica (per il settore giovanile femminile) di Marco Mencarelli, garantisce un'attività di selezione e ricerca continui, offrendoci l'opportunità di allenare e valorizzare i migliori prospetti per ogni fascia d'età. Il gruppo arriva dal bronzo europeo del 2025, è vero ma è passato più di un anno e anche alcuni elementi sono cambiati. Comunque il passato è passato: ora abbiamo un mondiale da giocare al meglio delle nostre capacità. Qui in Sudamerica, abbiamo affrontato le Squadre del Cile Under 19, Stati Uniti, Giappone e Argentina. Tutte squadre con caratteristiche e qualità diverse, che ci hanno dato modo di prepararci a situazioni di gioco differenti. Possiamo dire di aver incamerato un bel po' di esperienza in più e di essere pronte per l'inizio di questa competizione, che affronteremo partita per partita con un gruppo di ragazze davvero determinato ».

I GIRONI DELLA COMPETIZIONE

Pool A: Cile, Repubblica Ceca, Egitto, Tailandia, Turchia, USA

Pool B: Cina, Messico, Perù, Filippine, Tunisia, Venezuela

Pool C: Argentina, Brasile, Croazia, Spagna, Giappone, Polonia

Pool D: Algeria, Repubblica Dominicana, Italia, Corea del Sud, Porto Rico

Taipei