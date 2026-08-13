Loveth Omoruyi out per la rottura del crociato

KOSZALIN (POLONIA)- Brutta tegola per la nazionale di Velasco e per tutta la pallavolo italiana. Loveth Omoruyi, infortunatasi ieri nel corso della sfida fra Italia e Ucraina, secondo match del Memorial Agata Mróz-Olszewska a Koszalin, sottoposta questa mattina ad accertamenti strumentali, dovrà rimanere a lungo lontano dai campi di gioco a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’atleta si dovrà sottoporre a intervento chirurgico.

Le parole del Presidente Giuseppe Manfredi

« Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ieri sera a Loveth. Le siamo vicini in questo momento così delicato e le garantiremo tutto il nostro sostegno nel percorso che dovrà affrontare. La Federazione come sempre sarà al fianco del club di appartenenza della giocatrice con la massima disponibilità e supporto ».