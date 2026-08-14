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Giochi del Mediterraneo: Fanizza ha diramato la lista dei 13

La nostra nazionale si radunerà il 16 agosto in Puglia dove dal  21 agosto al 3 settembre parteciperanno alla rassegna internazionale che si svolgerà tra Brindisi e Taranto
1 min
Gioghi del MediterraneoFanizza
Giochi del Mediterraneo: Fanizza ha diramato la lista dei 13

ROMA-Il Commissario Tecnico Vincenzo Fanizza ha diramato la lista dei 13 atleti che prenderanno parte ai prossimi Giochi del Mediterraneo. Gli azzurri si ritroveranno il 16 agosto in Puglia per prendere parte all’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo 2026, in programma tra Brindisi e Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.

I 13 convocati

Damiano Catania (Powervolley Milano); Federico Crosato (Sir Safety Perugia); Francesco D'Amico (Verona Volley); Alessandro Fanizza (Cisterna Volley); Diego Frascio (Volley Milano); Tim Held, Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Filippo Mancini (Atlantide Pallavolo Brescia); Leandro Aussibio Mosca (Cuneo Volley); Marco Pellacani (Scuola Pallavolo Anderlini); Federico Roberti (Trentino Volley); Alessio Tallone (Virtus Aversa).

Lo staff

Saranno presenti Vincenzo Fanizza (direttore tecnico e primo allenatore), Saverio Di Lascio e Filippo Pugnalini (allenatori), Loris Palermo (scoutman), Giuseppe Brogneri (preparatore atletico), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Giuseppe Sabatino (medico), Giovanni Taurisano (medico dal 20 agosto) e Giuseppe Venuto (team manager).

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