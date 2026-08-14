Mondiali Under 17: l'Italia fuori ai quarti per mano degli Usa

La nostra nazionale ha dovuto alzare bandiera bianca, nonostante un match in crescendo e un terzo set perso solo ai vantaggi e in rimonta da parte delle statunitensi. il verdetto è scritto. In doppia cifra ci vanno le nostre avversarie con Ogbodu (12), Knotts (14) e Masselink (10) al termine di una gara decisamente importante in battuta (1-12 il parziale degli ace). Usa avanti, quindi, in semifinale. L’Italia affronterà, invece, la perdente tra Cina e Croazia, in scena alle 20, ora italiana di domani.

Un errore in battuta dell’Italia scrive sul tabellino il 5-8, gli Usa macinano un buon attacco e una buona battuta, mentre i punti faticano ad arrivare per le azzurrine: si gira sull’8-16 con una botta in diagonale di Masselink). Dal 9-17, gli States mettono a segno un filotto di ace con Knotts che chiudono il set sul 10-25. Nel secondo parziale, l’Italia parte meglio (3-1) ma si gira comunque con gli Usa avanti 5-8 (muro di Enger). Le ragazze di Monica Cresta tengono botta, il 9-12 è un attacco in diagonale di Uwadie ma si gira 10-16, ancora con un muro punto degli Usa. Il divario è difficile da colmare (11-18), Knotts continua a fare bene dai nove metri ed è suo il punto del 13-22. Il set si chiude 15-25 con un attacco di Enger. Nel terzo parziale, l’inerzia è ancora a stelle e strisce: 3-8 e 12-16. Le azzurrine si rifanno sotto 18-19 con una buona determinazione in difesa. Il -1 (20-21) è una bella difesa di Bianchin chiuso con un attacco intelligente di Terzi. Coleman trova un angolino in battuta che vale il +3 per gli Usa che si portano sul 21-24. Poi un’accompagnata delle americane, un muro punto di Scalzotto e Crotta e un mani out di Terzi portano il set ai vantaggi. Bastano, però, un attacco di Knotts e un ace di Masselink per chiudere la disputa 24-26.

Il tabellino

ITALIA - USA 0-3 (10-25, 15-25, 24-26)

ITALIA: Crotta 1, Borello 3, Di Napoli 3, Uwadie 9, Terzi 9, Scalzotto 3, Bianchin (L), Simeonov (L), Zannese 4, Martinengo, Jakic 1, ne Tarca, Pettiti, Fioretti. All. Cresta

USA: Enger 4, Ogbogu 12, Mortensen 7, Knotts 14, Masselink 10, Gloessner 3, Burgess (L), Coleman 1, ne. Hengler, Johnson, Middleton, Smith, Young, Eatson. All. Olmstead

Durata set: 19’, 21’, 28’ Tot: 68'

Italia: 1 a, 7 bs, 3 mv, 24 et

Usa: 12 a, 8 bs, 6 mv, 13 et

QUARTI DI FINALE

Italia - USA 0-3 (10-25, 15-25, 24-26)

Croazia - Cina - ore 20 italiane

Taipei Cinese - Tailandia - ore 23 italiane

Turchia - Corea del Sud - ore 2 del mattino italiane (15 agosto)