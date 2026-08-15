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L'Under 20 Maschile al Wevza per il pass europeo

Dal 16 al 20 agosto gli azzurrini di Di Pietro si giocheranno un posto per la rassegna continentale che andrà in scena dal 21 al 30 luglio 2026 in Croazia e Montenegro
2 min
WevzaUnder 20francoforte
L'Under 20 Maschile al Wevza per il pass europeo

FRACOFORTE (GERMANIA) L'Under 20 Maschile di Mario Di Pietro è pronta tuffarsi nel Torneo WEVZA di Francoforte, Germania che vale un posto per i prossimi campionati Europei di categoria in programma dal 21 al 30 luglio del prossimo anno, tra Croazia e Montenegro con la partecipazione di 16 squadre.

La vincitrice del torneo WEVZA che, si svolgerà dal 16 al 20 agosto, si qualificherà direttamente per la competizione. Le altre nazioni dovranno attedere i prossimi tornei di qualificazione.

I 14 convocati

Lorenzo Antonio Basso (New Mater); Martino Bigozzi (Volley Tricolore Reggio Emilia); Ivan Borgesi (Callipo Sport); Diego Bussolari, Nicola Massari (Diavoli Rosa); Pietro Carrera (Plus Volleyball); Gioele Costa (Marino Pallavolo); Mattia Nicola Farcasiu (Folgore Massa); Germak Hryhorii Khotsevitch, Nicolò Mapelli, Pietro Valgiovio (Volley Milano); Enrico Luwa, Jacopo Tosti (Cisterna Volley); Amerigo Tanga (San Giorgio).

Lo staff

Saranno presenti Mario Di Pietro (primo allenatore), Giorgio Sabbadin (allenatore), Giuseppe Chiarelli (scoutman), Riccardo Leone (fisioterapista), Carmelo Maria Longo (medico) e Manuel Marigliano (team manager).

LA FASE A GIRONI

POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi

POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera

Calendario fase a gironi

16 agosto

Paesi Bassi - Francia (Pool A)

Spagna - Portogallo (Pool B)

Italia - Svizzera (Pool B) - ore 16.30

17 agosto

Germania - Paesi Bassi (Pool A)

Portogallo - Italia (Pool B) - ore 14.00

Spagna - Svizzera (Pool B)

18 agosto

Francia - Germania (Pool A)

Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00

Svizzera - Portogallo (Pool B)

19 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)

Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool

B

Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B

20 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)

Finale 3°/4°: ore 16.30

Finale 1°/2°: ore 19.00

 

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