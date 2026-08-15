L'Under 20 Maschile al Wevza per il pass europeo

FRACOFORTE (GERMANIA)- L'Under 20 Maschile di Mario Di Pietro è pronta tuffarsi nel Torneo WEVZA di Francoforte, Germania che vale un posto per i prossimi campionati Europei di categoria in programma dal 21 al 30 luglio del prossimo anno, tra Croazia e Montenegro con la partecipazione di 16 squadre.
La vincitrice del torneo WEVZA che, si svolgerà dal 16 al 20 agosto, si qualificherà direttamente per la competizione. Le altre nazioni dovranno attedere i prossimi tornei di qualificazione.
I 14 convocati
Lorenzo Antonio Basso (New Mater); Martino Bigozzi (Volley Tricolore Reggio Emilia); Ivan Borgesi (Callipo Sport); Diego Bussolari, Nicola Massari (Diavoli Rosa); Pietro Carrera (Plus Volleyball); Gioele Costa (Marino Pallavolo); Mattia Nicola Farcasiu (Folgore Massa); Germak Hryhorii Khotsevitch, Nicolò Mapelli, Pietro Valgiovio (Volley Milano); Enrico Luwa, Jacopo Tosti (Cisterna Volley); Amerigo Tanga (San Giorgio).
Lo staff
Saranno presenti Mario Di Pietro (primo allenatore), Giorgio Sabbadin (allenatore), Giuseppe Chiarelli (scoutman), Riccardo Leone (fisioterapista), Carmelo Maria Longo (medico) e Manuel Marigliano (team manager).
LA FASE A GIRONI
POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi
POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera
Calendario fase a gironi
16 agosto
Paesi Bassi - Francia (Pool A)
Spagna - Portogallo (Pool B)
Italia - Svizzera (Pool B) - ore 16.30
17 agosto
Germania - Paesi Bassi (Pool A)
Portogallo - Italia (Pool B) - ore 14.00
Spagna - Svizzera (Pool B)
18 agosto
Francia - Germania (Pool A)
Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00
Svizzera - Portogallo (Pool B)
19 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)
Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool
B
Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B
20 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)
Finale 3°/4°: ore 16.30
Finale 1°/2°: ore 19.00