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Mondiali U.17 Maschili: cambiano le Pool e la formula

Stati Uniti, Giappone, Repubblica Ceca e Porto Rico hanno rinunciato al torneo di Doha, le partecipanti passano da 24 a 20 e i gironi saranno cinque anzichè sei
2 min
Mondiali U.17 Maschili: cambiano le Pool e la formula

DOHA (QATAR)-Cambiano gironi e formula dei Campionati del Mondo Under 17 maschile, in programma a Doha, in Qatar, dal 19 al 29 agosto.

La composizione dei raggruppamenti è stata modificata in seguito alla mancata partecipazione di Stati Uniti, Giappone, Repubblica Ceca e Porto Rico. Il numero delle Nazionali partecipanti è quindi passato da ventiquattro a venti e la formula della prima fase è stata riorganizzata: non più sei gironi da quattro squadre, ma cinque raggruppamenti composti da quattro formazioni ciascuno.

Nella giornata di sabato 15 agosto, il sorteggio delle dieci Nazionali inserite nella terza e nella quarta fascia ha completato la nuova composizione dei gironi.

L’Italia, inizialmente inserita nella Pool B con Romania, Tunisia e India, affronterà nel nuovo Girone B Cuba, India e Romania.

Francia e Venezuela sono state sorteggiate nel Girone A con il Qatar, Paese organizzatore, e la Tunisia. Il Girone C sarà composto da Argentina, Brasile, Messico e Polonia. Bulgaria e Turchia hanno raggiunto Spagna ed Egitto nel Girone D, mentre Pakistan e Algeria hanno completato il Girone E con Iran e Taipei Cinese.

Il Qatar e le nove Nazionali partecipanti meglio posizionate nel Ranking Mondiale Juniores FIVB erano già state collocate nelle prime due fasce dei cinque raggruppamenti.

I NUOVI GIRONI DELLA COMPETIZIONE

Pool A: Qatar, Tunisia, Francia, Venezuela

Pool B: Italia, Cuba, India, Romania

Pool C: Argentina, Brasile, Messico, Polonia

Pool D: Spagna, Egitto, Bulgaria, Turchia

Pool E: Iran, Taipei Cinese, Pakistan, Algeria

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