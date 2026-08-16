Mondiali U.17 Femminili: l'Italia batte la Corea ed è quinta

SANTIAGO (CILE)- L'Italia Under 17 Femminile di Monica Cresta conclude il suo Mondiale al quinto posto superando nella finale di oggi per 3-1 (25-20, 24-26, 25-20, 25-14) la Corea del Sud vendicando la sconfitta patita nel girone di qualificazione. Il piazzamento onorevole non cancella i rimpianti delle azzurrine che avrebbero meritato un cammino diverso per le potenzialità espresse. La partita contro le asiatiche per il miglior piazzamento dei playoff 5°-8° posto ha visto un’Italia combattiva e sul pezzo in tutti i fondamentali: 10 ace e 11 muri. In doppia cifra, ci vanno Hillary Uwadie con ben 26 punti, il 51% in attacco e 6 muri; Sveva Terzi con 18 punti e il 61% in attacco; Matilde Borello con 15 punti e la centrale Elena Di Napoli: per lei 15 punti, il 58% in attacco e 3 muri.

Pronti-via e il primo punto è una diagonale profonda, nell’angolino, di Matilde Borello. L’Italia prosegue e arriva addirittura sul parziale di 7-0 girando sull’8-1 con un mani-out di Huwadie. L’inerzia è tutta per le azzurrine che contengono la rimonta delle coreane e si portano avanti sul 16-9 chiudendo il set sul 25-20. Il secondo parziale parte con il parziale di 8-3 per le ragazze di Monica Cresta che poi girano sul 16-15 e sul 21-20. Alla fine, però, sono le coreane a spuntarla e a vincere ai vantaggi: 24-26. Nel terzo parziale regna ancora l’equilibrio, la Corea ci crede ma le azzurrine riescono a gestire la situazione: 1-5 il primo parziale da registrare, poi si gira sull’8-7. Sono poi, però, le asiatiche a mettere a referto il 15-16 con una bella rimonta: muro di Lee D. e ace di Park J. Dal 20 pari è solo Italia che chiude 25-20. L’ultimo set è senza storia: le azzurrine tengono la distanza, arrivano sul 20-12 per poi chiudere il set sul 25-14 dopo un’azione prolungata, belle difese di Bianchin e un attacco vincente di Borello.

Il tabellino

ITALIA - COREA DEL SUD 3-1 (25-20, 24-26, 25-20, 25-14)

ITALIA: Terzi 18, Di Napoli 15, Uwadie 26, Borello 15, Scalzotto 7, Crotta 1, Bianchin (L), Simeonov, Martinengo 1, Tarca, Jakic, ne Zannese, Pettiti, Fioretti. All. Cresta

COREA DEL SUD: Jang 13, Eo 1, Choi 4, Son 17, Lee S. 5, Lee D. 8, Yeo (L), Jeon (L), Park (L), Moon 4, Kim, ne Ma, Park.

Durata Set: 25’, 31’, 25’, 21’ Tot: 102'

Italia: 10 a, 13 bs, 11 mv, 23 et

Corea: 6 a, 1 bs, 6 mv, 21 et

FINALI

1°/2° posto USA - Turchia

3°/4° posto Cina - Taipei Cinese

FINALE 5° - 6° POSTO

Italia - Corea del Sud 3-1 (25-20, 24-26, 25-20, 25-14).

FINALE 7° - 8° POSTO

Croazia - Tailandia 0-3 (21-25, 10-25, 24-26)