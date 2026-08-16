Wevza: L'Italia supera la Svizzera in tre set

L'Italia si è imposta grazie ad un ottimo 54% in attacco e ad una convincente prova collettiva. Top scorer di giornata, Nicolò Mapelli e German Khotsevitch, entrambi con 13 punti. Domani, sarà la volta del Portogallo per la seconda gara del torneo alle ore 14.

Il primo set va via equilibrato, si gira con l’Italia avanti sull’8-7 e poi sul 15-16. La Svizzera tiene fino al 21-20, poi gli azzurrini di coach Di Pietro mettono a segno un break di 4-1 che vale la vittoria del primo parziale. Il secondo set gira ancora con l’Italia avanti (85). Poi gli azzurrini allungano sul 16-13 e sul 21-13. Il +8 dell’Italia nel secondo set arriva su attacco da posto due di Costa e un murone di Borgesi. Il parziale si chiude con un errore dai nove metri di Olobi sul risultato di 25-17. Nel terzo e ultimo parziale, gli azzurrini passano avanti 8-6, 16-15 e 21-20 per poi chiudere con un errore al servizio della Svizzera (25-23). Domani, alle 14, appuntamento per il match contro il Portogallo.

Il tabellino

ITALIA - SVIZZERA 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

ITALIA: Massari 7, Borgesi 3, Valgiovio, Khotsevitch 13, Tosti 9, Costa 3, Farcasiu (L), Carrera, Mapelli 13, Tanga 1, ne. Bussolari. All. Di Pietro

SVIZZERA: Racovita, Regli 4, Diallo 4, Panzo 13, Bartholet 8, Bouraouri 3, Abazi (L), Glur 3, Moser, Olobi, Homburg 4, Stucki 4, ne.Matter (L), Odermatt. All. Folmli

Durata set: 27’, 24’, 26’ Tot: 76'

Italia: 5 a, 13, bs, 7 mv, 25 et

Svizzera: 6 a, 18 bs, 2 mv, 30 et

LA FASE A GIRONI

POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi

POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera

CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI

16 agosto

Paesi Bassi - Francia (Pool A)

Spagna - Portogallo (Pool B) 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 23-25, 15-11)

Italia - Svizzera (Pool B) 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

17 agosto

Germania - Paesi Bassi (Pool A)

Portogallo - Italia (Pool B) - ore 14.00

Spagna - Svizzera (Pool B)

18 agosto

Francia - Germania (Pool A)

Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00

Svizzera - Portogallo (Pool B)

19 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)

Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool B

Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B

20 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)

Finale 3°/4°: ore 16.30

Finale 1°/2°: ore 19.00